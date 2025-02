Góra nakrętek dla Jasia – policjanci pomagają choremu chłopcu Data publikacji 05.02.2025 Powrót Drukuj Nowosolscy mundurowi od kilku lat angażują się w pomoc dla chorego Jasia i kolejny już raz zorganizowali zbiórkę nakrętek, które trafią do recyclingu. Zebrane w ten sposób pieniądze pomogą chłopcu sfinansować kosztowne leczenie. Pomóżmy Jasowi cieszyć się kolorami nadchodzącej wiosny.

Policjanci z Nowej Soli codziennie w swojej służbie wypełniają słowa roty ślubowania, jaką składali, wstępując w policyjne szeregi. Każdego dnia potwierdzają, że hasło „POMAGAMY I CHRONIMY” nie jest im obce. Szczególnie gdy pomocy tej potrzebuje chore dziecko. Od kilku lat pomagają Jasiowi, który choruje na trakcyjne odwarstwienie siatkówki lewego oka, silny astygmatyzm i postępującą wadę prawego oka. Jedynym sposobem ratowania wzroku jest intensywna i ciągła rehabilitacja. Niestety jest ona bardzo kosztowna. Mamy nadzieję, że dzięki inicjatywie policjantów walka z chorobą będzie łatwiejsza i pomoże zatrzymać jej skutki. Przyłączamy się również do apelu „Jasiu, nie oddamy Cię ciemności”. Pamiętajmy, że ten niewielki przedmiot, konsekwentnie zbierany, może wiele zdziałać. Jedna nakrętka na pozór nic nie znaczy, ale liczy się efekt skali. Wystarczy świadomość, że zwykła, plastikowa nakrętka ma wartość i może pomóc w walce z chorobą. Dla jednych jest zbędna i ląduje w śmietniku, dla innych staje się pomocna w drodze do lepszego życia. Jaką wartość mają plastikowe nakrętki doskonale wiedzą policjanci i mieszkańcy powiatu nowosolskiego, którzy systematycznie przynosili je do komendy.

Nowosolscy policjanci wielokrotnie zbierali nakrętki dla Jasia:

Życzmy Jasiowi dużo zdrowia, aby mógł z nami cieszyć się kolorami nadchodzącej wiosny.

aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli