RAZEM W WALCE Z POWODZIĄ. KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W CZASIE KULMINACJI ODRY. W AKCJI MI-2 Data publikacji 25.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci od pierwszych chwil są z Lubuszanami w związku z sytuacją hydrologiczną. I tak zostanie do momentu, kiedy rzeki przepływające przez nasz region nie osiągną bezpiecznych dla mieszkańców tych terenów stanów. Aby nasza służba była skuteczna łączymy siły w walce z żywiołem. Zarówno z innymi służbami mundurowymi, jak i przedstawicielami samorządów robimy wszystko, aby nasza służba była jeszcze bardziej skuteczna. Lubuszanie mogą na nas liczyć.

We wtorek /24 września/ szef lubuskich policjantów inspektor Jerzy Czebreszuk wspólnie z Wojewodą Lubuskim Markiem Cebulą, Starostą Krosna Odrzańskiego Panią Anną Januszkiewicz, Dyrektorem Biura Wojewody Sławomirem Pawlakiem oraz Komendantem Powiatowym Policji w Krośnie Odrzańskim nadkomisarzem Tomaszem Kaczyńskim monitorowali kulminacyjną falę Odry przepływającą przez południową część naszego regionu. Dlatego uwagę skupiono na tym, ja krystalizuje się sytuacja powodziowa m.in. w powiecie krośnieńskim. Łącząc siły i kompetencje sprawiamy, że nasze wspólne działania są jeszcze skuteczniejsze. Oczywiście wszystko w trosce o mieszkańców zagrożonych powodzią i tych, którzy w jej wyniku już ponieśli straty. Odwiedziliśmy miedzy innymi Radnicę, Stary Raduszec, gdzie woda wdzierała się do wioski od strony żwirowni. Tam, gdzie jeszcze w poniedziałek można było przejść suchą stopą, we wtorek była już woda. Podtopionych jest około 15 budynków. Najpoważniejsza jednak sytuacja dotyczy Osiecznicy. Tam podtopionych jest około 75 domostw. Fala kulminacyjna minęła już Cigacice. Tam woda zaczyna opadać wynosząc 636 cm. W regionie Nowej Soli, Bytomia Odrzańskiego, Sulechowa, Świebodzina i Krosna Odrzańskiego utrzymywany jest stały monitoring zabezpieczeń przeciwpowodziowych, a ewentualne przesięki są zabezpieczane i trzymane pod obserwacją. Podobnie sytuacja wygląda w regionie Słubic i Wschowy.

Szczytowa fala kulminacyjna przepływa przez Krosno Odrzańskie. Szczyt fali w Krośnie Odrzańskim potrwa mniej więcej do godziny 14:00 i wtedy fala powinna zacząć się obniżać. Lubuscy policjanci są obecni na całej długości rzeki. Codziennie do dyspozycji Lubuszan jest kilkuset policjantów. Dodatkowych 100 zasila nas z Oddziałów Prewencji Policji z Krakowa i Poznania.

Wykorzystujemy cały dostępny sprzęt w walce z powodzią. We wtorek do dyspozycji dowódcy operacji było kilka śmigłowców. To Black Hawk’i, Belle, Mi-2 i Mi-17 gotowe do poderwania w każdej chwili. We wtorek były wykorzystywane do dokładnej lustracji Odry aż od granicy z województwem dolnośląskim, po Kostrzyn i granice z regionem zachodniopomorskim.

Dokładne komunikaty o stanie rzeki Odry oraz materiał zdjęciowy i filmowy przekazywany jest do sztabu operacji i policjantów pracujących w rejonie rzeki.

Mamy w dyspozycji również cztery specjalistyczne łodzie oraz olśniewacze. Sprzęt ten jest bardzo potrzebny w ciężkich służbach prowadzonych w terenie. Mamy noktowizory i termowizję, która okazuje się niezbędna do służb pełnionych w nocy.

Policjanci w porze nocnej wykorzystują kamery termowizyjne oraz lornetki noktowizyjne, by jeszcze skuteczniej identyfikować zagrożenie. Funkcjonariusze zwracają również uwagę na stan wałów przeciwpowodziowych, czy te nie przepuszczają wody oraz jaki jest poziom Odry w tym szczególnym okresie. Nie tylko w dzień ale również w nocy wszystkie służby są w gotowości, aby sytuacja powodziowa była pod kontrolą. Jesteśmy i będziemy wszędzie tam, gdzie nasza pomoc jest i będzie potrzebna.

Opracował: młodszy inspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim