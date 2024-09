Policjanci wykorzystali noktowizję i termowizję do obserwacji stanu bezpieczeństwa na terenach zagrożonych powodzią Data publikacji 24.09.2024 Powrót Drukuj Stan wody na Odrze z godziny na godzinę podnosi się. Dlatego przez całą dobę policjanci wraz ze Strażą Graniczną regularnie monitorują poziom wody oraz wałów przeciwpowodziowych na rzece Odra. Mundurowi prowadzą także działania mające na celu zabezpieczenie mienia mieszkańców objętych powodzią. Aby jeszcze skuteczniej identyfikować zagrożenie, policjanci w porze nocnej wykorzystują kamery termowizyjne oraz lornetki noktowizyjne. Wszystko po to by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Walka z żywiołem cały czas trwa. W działania zaangażowani są policjanci wszystkich pionów, którzy realizują szereg zadań aby zapobiegać i minimalizować skutki gwałtownie podnoszącej się wody. Mundurowych przez całą dobę wspierają funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy regularnie monitorują stan wody oraz wałów przeciwpowodziowych na rzece Odra, a także prowadzą działania mające na celu zapewnienie pomocy osobom poszkodowanym i zabezpieczenie ich mienia przed zalaniem. Policjanci w porze nocnej wykorzystują kamery termowizyjne oraz lornetki noktowizyjne, by jeszcze skuteczniej identyfikować zagrożenie. W nocy z poniedziałku na wtorek (23/24 września) funkcjonariusze prowadzili kontrole między innymi w rejonie przepompowni rzeki Łomianki do rzeki Odra przez wał przeciwpowodziowy, stan rzeki Łomianka na dopływie do przepompowni, na wysokości wsi Łomy, stan rzeki Odry w miejscowości Chlebowo, rejon drogi prowadzącej do przeprawy promowej (gdzie obowiązuje zakaz ruchu drogowego), w miejscowości Połęcko, Stary Raduszec, Radnica, Krosno Odrzańskie i Osiecznica. Kontrola stanu rzek oraz infrastruktury przeciwpowodziowej, to nie jedyne zadanie wykonywane przez policjantów. Będąc w stałym kontakcie z samorządami przeciwdziałają kradzieży mienia pozostawionego przez mieszkańców, którzy w trosce o swoje zdrowie i życie opuścili domy zagrożone zalaniem.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim