Inspektor Marcin Sapun pożegnał się z Lubuską Policją Data publikacji 17.06.2024 Powrót Drukuj W poniedziałek (17 czerwca) miało miejsce uroczyste pożegnanie z garnizonem lubuskim dotychczasowego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektora Marcina Sapuna. Przez 26 lat pełnił on służbę i nadzór w pionie kryminalnym. Decyzją Komendanta Głównego Policji, inspektora Marka Boronia będzie on teraz pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile.

W poniedziałek (17 czerwca) w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim obyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania inspektora Marcina Sapuna z garnizonem lubuskim. Decyzją Komendanta Głównego Policji, inspektora Marka Boronia będzie on teraz pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile.

Podczas uroczystości głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Jerzy Czebreszuk: „Nie jest to dla mnie miła chwila, bo ja szybko przyzwyczajam się do ludzi. Tym bardziej jeśli praca dobrze idzie i wiele rzeczy wychodzi to powinno się „walczyć” dalej. Patrząc jednak na Komendanta Marcina myślę, że spełni się on w Szkole Policji w Pile. To szkoła o profilu kryminalnym, więc jego doświadczenie zawodowe i praktyka przyczynią się do tego, że osoby, które odbywają tam kursy będą mogły wiele „wynieść”. Inspektorowi Marcinowi Sapunowi jestem wdzięczny za te trzy miesiące i czas naszej wspólnej służby, za to co potrafiliśmy zrobić razem. Każdego dnia omawialiśmy wiele spraw dotyczących garnizonu lubuskiego i Marcin był zawsze zaangażowany na 100%, za co jeszcze raz dziękuję. Życzę mu wszystkiego najlepszego na nowym stanowisku, nowych wyzwań i ich realizacji. Życzę, aby ludzie, których pozna byli mu życzliwi, pomocni i uczciwi. Myślę, że wszystkie osoby, które pełnią służbę w naszym garnizonie tak jak ja życzą Komendantowi Marcinowi spełnienia wszystkich marzeń, realizacji w nowym miejscy służby, zdrowia i wytrwałości. Wszystkiego dobrego Panie Komendancie”.

Do zgromadzonych osób zwrócił się także inspektor Marcin Sapun: „To już 26 lat w tym garnizonie. Pamiętam swój pierwszy dzień służby jak by to było dzisiaj. Zacząłem od policjanta służby patrolo-interwencyjnej w Komedzie Powiatowej Policji w Żaganiu i tak przez poszczególne szczeble piąłem się aż do stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Panie Komendancie Czebreszuk chciałbym przeprosić, że współpracowaliśmy ze sobą tak krótko i bardzo żałuję, że nie mogłem dłużej uczyć się od tak doświadczonego funkcjonariusza służby kryminalnej. Myślę jednak, że nawet przez ten krótki czas nauczyłem się wiele od Pana. Dziękuję za współpracę wszystkim Państwu. Tak doświadczonej kadry kierowniczej garnizonu lubuskiego można pozazdrościć. Nigdy mnie nie zawiedliście. Tak jak ja zawsze dążyliście do jednego celu – ustalenia sprawcy przestępstwa i jego zatrzymania, a także do niesienia pomocy drugiej osobie. Ja się nie żegnam, tylko mówię Wam do widzenia! W tej chwili obejmuje stanowisko Zastępcy komendanta Szkoły Policji w Pile. To nowe wyzwanie ale myślę, że moje 26-letnie oświadczenie, które posiadam pozwoli mi szybko nauczyć się tego stanowiska. Dziękuję Wam wszystkim".

Inspektor Marcin Sapun wstąpił do służby w Policji w 1998 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Swoją karierę zawodową rozpoczął w rodzinnym mieście, w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu. Najpierw pełnił służbę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym, a następnie pracował w Wydziale Dochodzeniowo–Śledczym. W 2003 roku rozpoczął służbę w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Od 2007 roku związany był z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze, gdzie pełnił funkcję Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego. W 2016 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach, a następnie w grudniu tego samego roku został mianowany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze. W 2021 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu. 11 marca 2024 roku objął obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie nadzorował pion kryminalny. Decyzją Komendanta Głównego Policji, inspektora Marka Boronia od 18 czerwca 2024 roku będzie on pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile.

Inspektor Marcin Sapun podczas służby w Policji ukończył szereg szkoleń i kursów zawodowych. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał między innymi Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę” oraz Srebrną i Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant".

Inspektorowi Marcinowi Sapunowi dziękujemy za wspólną służbę oraz życzymy powodzenia w realizacji nowych wyzwań.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim