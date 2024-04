Policjanci na Dniach Otwartych w „Elektryku” Data publikacji 01.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli podczas spotkania z okazji Dni Otwartych w „Elektryku” zachęcali młodzież do wstąpienia w szeregi Policji. Ten szczególny rodzaj misji, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu oraz niesieniu pomocy innym jest przeznaczony dla odpowiedzialnych osób. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie służbą mundurową.

W środę, 27 marca nowosolscy policjanci wzięli udział w Dniach Otwartych, które miały miejsce w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego CKZiU "Elektryk" Nowa Sól. Wydarzenie miało na celu zaprezentowanie szerokiego wachlarza możliwości wyboru kierunku kształcenia. Spośród wielu stanowisk utworzonych przez szkoły funkcjonujące w powiecie nowosolskim, swoją ofertę przedstawiła również nowosolska Policja. Funkcjonariusze zaprezentowali sprzęt policyjny oraz udzielali informacji na temat warunków przyjęcia do służby, a także odpowiadali na szereg pytań zadawanych ze strony zainteresowanych.

Nowosolscy funkcjonariusze zachęcają młodzież do wstąpienia do Policji. Prowadzą liczne pogadanki w szkołach ponadgimnazjalnych, opowiadając o zawodzie policjanta. Szczegółowo informują zainteresowanych o poszczególnych szczeblach rekrutacji. Omawiają, jakie wymagania muszą spełniać przyszli kandydaci do pracy w Policji oraz czym zajmują się funkcjonariusze w poszczególnych wydziałach. Dużym zainteresowaniem cieszy się film, przedstawiający policjantów, podczas różnych niebezpiecznych działań służbowych. Zawód policjanta to wyzwania, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której każdy może znaleźć miejsce dla siebie, gdzie jego umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli.

Jeśli Ty także chciałbyś wstąpić w szeregi lubuskich stróżów prawa, nie czekaj i złóż odpowiednie dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz pod numerami telefonów:

47 79 33 270 - Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli

47 79 11 260, 47 79 11 261, 47 79 11 262 - Zespół do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Policjanci zachęcają również do spróbowania swoich sił na torze przeszkód przygotowującym kandydatów do zdania testu sprawności fizycznej – tor dostępny jest w każdą środę od godziny 12 – 14 w hali akrobatycznej przy ulicy Urszuli w Zielonej Górze.

aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli