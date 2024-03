PROTESTY ROLNIKÓW - LUBUSCY POLICJANCI KIERUJĄ ZMOTORYZOWANYCH NA TRASY ALTERNATYWNE Data publikacji 18.03.2024 Powrót Drukuj Protesty rolników już trwają i planowane są na kolejne dni. W związki z tym ruch na lubuskich drogach jest obecnie bardzo utrudniony. Głównie dotyczy to zablokowanych przejść granicznych w Świecku i Gubinku. Ale od środy zapowiadane są kolejne blokady w innych miejscach województwa lubuskiego. Kierowcy mogą jednak liczyć na pomoc policjantów, którzy kierują ruchem i wskazują na drogi alternatywne. Doświadczeni funkcjonariusze ruchu drogowego robią wszystko, aby mimo utrudnień, kierowcy mogli sprawnie dotrzeć do celu. Warto na bieżąco zapoznawać się z komunikatami Lubuskiej Policji. Podajemy dokładne informacje dotyczące zmian organizacyjnych w ruchu drogowym

Lubuscy policjanci informowali już o utrudnieniach wynikających z zablokowania przejść granicznych. Głównie dotyczy to zablokowanych przejść granicznych w Świecku i Gubinku:

- Od niedzieli 17 marca 2024 roku od godziny 13:00 do 20 marca 2024 roku do godz. 22:00 na autostradzie A2 w Świecku obydwu kierunkach oraz na terenie Słubic występują utrudnienia w ruchu drogowym. Autostrada A2 wyjazd i wjazd do Niemiec jest całkowicie zablokowana na wszystkich pasach ruchu drogowego.

- Ponadto od niedzieli 17 marca od godziny 20.00 do środy 20 marca do godziny 22.00 zablokowane jest przejście graniczne w Gubinku !!!

Kierowców jadących autostradą A2 w kierunku przejścia granicznego w Świecku, a zbliżających się do węzłów Jordanowo, Rzepin, Świecko, prosimy o zachowanie ostrożności i stosowane się do nowych znaków i sygnałów. Zmiana w organizacji polega na sprowadzeniu pojazdów z dwóch w jeden pas ruchu. W związku z tym mogą pojawić się zatory. Na węzłach przez całą dobę, pracują policjanci. Na pierwszym węźle Jordanowo policjanci sprowadzają samochody ciężarowe łącznicą na trasę S3. Na węźle Rzepin samochody ciężarowe sprowadzane są łącznicą w kierunku Rzepina i Ośna lubuskiego. Węzeł Świecko, jest miejscem zamknięcia autostrady.

Kierujący samochodami ciężarowymi na węźle Jordanowo z A2 są sprowadzane na S3, a dalej w kierunku Zielonej Góry proponując jazdę drogą K-27 w kierunku Żar na przejście graniczne w Olszynie. Policjanci ruchu drogowego nie pozostawią kierowców samych z tymi utrudnieniami i przez cały czas protestów służą im pomocą w przemieszczaniu się po lubuskich drogach. Ponadto zwracamy się do Lubuszan o uwzględnienie możliwych utrudnień przy planowaniu i realizacji codziennych obowiązków i potrzeb.

Przypominamy wszystkim podróżnym, aby w reakcji na protesty, odpowiednio szybciej zaplanować trasę alternatywną. W związku z tym niżej publikujemy linki do komunikatów zamieszczanych na stronach internetowych jednostek Policji województwa lubuskiego, dotyczących wyłączonych dróg oraz możliwych tras alternatywnych:

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim