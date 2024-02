Szlachetny gest mundurowych. Policjanci wsparli hospicjum Data publikacji 13.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Nowej Soli pomaganie mają już we krwi. Czy tej pomocy potrzebują chore dzieci, osoby potrzebujące czy bezdomne- mundurowi mobilizują siły i działają. Tym razem mając na uwadze Światowy Dzień Chorego wsparli zielonogórskie hospicjum. I już zaznaczyli, że jeszcze tam wrócą z pomocą!

9 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych im rzeczy, by miłym gestem wesprzeć osoby chore i cierpiące. Hospicjum to miejsce, gdzie chorzy ludzie przebywają do ostatnich momentów życia. Każdy z nas może sprawić, że ich ostatnie chwile będą choć przez chwilę miłe. Nowosolscy funkcjonariusze kolejny raz udowodnili, że mają wielkie serducha, gotowe by pomagać. Czasami wystarczy niewiele, by wywołać uśmiech na twarzy osoby chorej. W poniedziałek, 12 lutego mundurowi na czele z p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli- komisarzem Łukaszem Szymańskim oraz wolontariuszką Eweliną Wawrzyńczyk przekazali dla Hospicjum w Zielonej Górze niezbędne im do funkcjonowania produkty oraz małe podarunki dla pacjentów. Z pewnością ten drobny gest wywoła u chorych chwilę radości, a na ich buziach pojawi się uśmiech…!

aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli