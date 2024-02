ROZPOCZYNAJĄ SIĘ FERIE W LUBUSKIEM. POLICJANCI GOTOWI DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA Data publikacji 09.02.2024 Powrót Drukuj W piątek /9 lutego/ w lubuskich szkołach zabrzmi dzwonek sygnalizujący rozpoczynające się ferie. Najbliższe dwa tygodnie dla lubuskich stróżów prawa upłyną zatem pod kątem wzmożonych działań na rzecz bezpieczeństwa młodszych i starszych uczniów szkół. Te mają bardzo szeroki zakres- policjanci drogówki będą kontrolować autokary wyruszające na zimowiska oraz służyć pomocą wszystkim zmotoryzowanym. Profilaktycy będą natomiast odwiedzać najmłodszych podczas półkolonii i rozmawiać o bezpiecznych zachowaniach – w domu, szkole, na drodze czy w internecie. Jesteśmy w pełni gotowi do tego wyzwania, aby każdy uczeń mógł cieszyć się odpoczynkiem, ale i mieć przekonanie, że jest bezpieczny. Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo najmłodszych!

Półmetek roku szkolnego to czas, aby złapać oddech i wytchnienie przed kolejnym semestrem. Moment bogaty w rozrywki i zabawy. Ważne, aby ta beztroska nie prowadziła do niebezpiecznych sytuacji. A z pewnością istnieje większe ryzyko, kiedy młodzi pozbawieni są pełnej kontroli przez rodziców, opiekunów prawnych czy nauczycieli. Rodzą się nie zawsze mające wiele wspólnego ze zdrowym rozsądkiem pomysły. Dlatego dla policjantów, to czas szczególny. Jesteśmy odpowiedzialni za losy nieletnich. To intensywna praca dla funkcjonariuszy z wielu policyjnych pionów. Jest sporo pracy dla policjantów z wydziałów prewencji, którzy intensyfikują swoje działania profilaktyczne, bo przecież realizują je skutecznie na co dzień. Jest też bardzo wiele zadań dla policjantów ruchu drogowego, którzy będą wnikliwie sprawdzać stany techniczne aut i trzeźwość kierowców, zwłaszcza udających się na kolonie autokarów. Będą częste kontrole punktów sprzedaży alkoholu, czy ten nie jest oferowany dla nieletnich. Będą wspólne z innymi podmiotami kontrole miejsc wypoczynku na koloniach. Miejsc przebywania najmłodszych. Jednym słowem jest to czas mobilizacji dla wielu policyjnych pionów. Dużo pracy, która ostatecznie ma sprawić, że za dwa tygodnie każdy cały i zdrowy powróci do swych codziennych obowiązków.

Ważnym punktem policyjnych działań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa podczas ferii zimowych są właśnie wspomniane wcześniej kontrole autokarów. Zanim dzieci wyjadą w miejsca zimowego wypoczynku pojazd, którym będą podróżować oraz jego kierowca będą często sprawdzone przez policjantów. Podczas takich kontroli mundurowi sprawdzą stan techniczny autokaru – sprawność układu hamulcowego i kierowniczego, poziom płynów, zużycie bieżnika opon oraz czy wyposażony jest w specjalne tabliczki informacyjne i urządzenia rejestrujące czas podróży i postoju. Kontrolowany będzie także stan trzeźwości kierowcy oraz czy posiada on uprawnienia wymagane do kierowania. Przypominamy, że każda osoba może zgłosić taką kontrolę w dowolnej komendzie Policji.

https://lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/49005,Twoje-dziecko-wyjezdza-na-zimowy-wypoczynek-Zglos-kontrole-autokaru.html

Ale przede wszystkim zasady powinny być respektowane przez samych najmłodszych, bo to przecież o ich bezpieczeństwo chodzi. Oczywiście młodzieży z tymi zagrożeniami nie można zostawiać samych. Dlatego tak często mówimy o odpowiedzialności rodziców i opiekunów prawnych. W wielu sytuacjach życie nie daje drugiej szansy. Stąd tak istotne jest ciągłe przypominanie o tym co wolno, a czego należy unikać. Jak się zachować, aby nie mieć kłopotów.

A zagrożeń jest cała masa. To już nie tylko te w ruchu drogowym czy przy zbiornikach wodnych zamarzniętych lub na pół zamarzniętych, sięgania po alkohol czy narkotyki ale także zagrożenia cyberprzestępczością. Młodzież dziś nie rozstaje się z telefonami, smartfonami czy komputerami. Sieć internetowa to zagłębie wiedzy ale również przestrzeń, gdzie dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji. Niekontrolowane przez rodziców zawierane znajomości czy transakcje nie zawsze kończą się happy endem. Warto o tym pamiętać i z uporem maniaka przypominać swym dzieciom o tym, że zawsze ktoś się znajduje po drugiej stronie i może mieć złe intencje.

Dlatego lubuscy policjanci podczas ferii z uwaga będą monitorować zachowania dzieci i młodzieży. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy rodzice mają całodobową kontrolę nad zachowaniem swych pociech, będziemy pilnować aby nie stała im się krzywda. W wielu momentach przy grupie rówieśników zapomina się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Chęć zaimponowania bywa silniejsza niż zdrowy rozsadek. To są zazwyczaj momenty, kiedy rodzą się i są realizowane niebezpieczne pomysły. Lubuscy policjanci będą wnikliwie sprawdzać miejsca, gdzie przebywają najmłodsi. Zależy nam na tym, aby pierwszy po feriach szkolny dzwonek był sygnałem do rozpoczęcia dla wszystkich uczniów, którzy cali i zdrowi wrócą na lekcje. Sprawmy wspólnie, aby ferie 2024 w podsumowaniu służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wybrzmiały radośnie.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim