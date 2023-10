Nielegalny przewóz migrantów udaremniony przez lubuskich policjantów Data publikacji 30.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci krośnieńskiej drogówki chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierującego BMW, który w Brzózce przekroczył dopuszczalną prędkość. Mężczyzna chcąc uniknąć kontroli, zawrócił i próbował uciec. Nie odjechał jednak daleko i szybko został zatrzymany. Obywatel Ukrainy przewoził w samochodzie siedmiu nielegalnie przebywających na terytorium Polski Syryjczyków. Kierowca i pasażerowie są już po zarzutach. 40-letni kierujący decyzją sądu, najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

W środę (25 października) policjanci Wydziału Ruchu Drogowego krośnieńskiej komendy skontrolowali prędkość przejeżdżającego przez miejscowość Brzózka pojazdu marki BMW X5. Okazało się, że na „pięćdziesiątce” jedzie z prędkością 78 kilometrów na godzinę. W związku z ujawnionym wykroczeniem, policjantka dała kierującemu sygnał do zatrzymania się. Ten widząc to, zjechał na pobocze, zawrócił i próbował uciec. Funkcjonariusze po włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych natychmiast ruszyli za kierującym, zatrzymując go za miejscowością Brzózka. Gdy podeszli do samochodu, poznali przyczynę nerwowego zachowania 40-letniego obywatela Ukrainy. W aucie, na złożonym tylnym siedzeniu oraz w przestrzeni bagażowej przewoził siedmiu obywateli Syrii w wieku od 21 do 43 lat. Z pomocą innych patroli wszyscy zostali przetransportowani do krośnieńskiej komendy. Pasażerowie usłyszeli zarzut przekroczenia wbrew przepisom granicy państwa z Białorusi do Polski oraz usiłowania przekroczenia granicy państwa z Polski do Niemiec. Natomiast obywatel Ukrainy usłyszał zarzut udzielenia pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy z Polski do Niemiec. Nadto odpowie on za przekroczenie prędkości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, przewożenie pasażerów bez zapiętych pasów bezpieczeństwa i w liczbie o trzech więcej niż jest to przewidziane w dowodzie rejestracyjnym, za które policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Zgodnie z kodeksem karnym za popełnienie przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3. Obywatele Syrii po czynnościach zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z wnioskami o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Natomiast obywatel Ukrainy decyzją sądu, najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

