JAK HARCERZ Z GENERAŁEM. ZAPATRYWANIA SKIEROWANE NA POLICJĘ Data publikacji 28.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 16-letni Tymoteusz będący uczniem poznańskiego liceum, a który obecnie jako harcerz przebywa na obozie w powiecie sulęcińskim, nie ukrywa swojej sympatii do Policji. Dał temu wyraz, wręczając bukiet kwiatów sulęcińskim policjantkom w ich święto. Ten gest docenił szef lubuskich stróżów prawa, nadinspektor Jarosław Pasterski, zapraszając go do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Mimo, że przed Tymkiem jeszcze dwa lata nauki, istnieje duża szansa, że w przyszłości Komendant skieruje do niego słowa „Witamy w szeregach Policji”.

Wszystko zaczęło się 23 lipca, kiedy w progach sulęcińskiej jednostki stanął młody harcerz, prosząc o spotkanie z Komendantem. W rękach miał okazały bukiet czerwonych róż. Podinspektor Łukasz Kowalski chętnie ugościł młodzieńca. Ten przekazał, iż od dziecka fascynuje go służba w Policji. W przyszłości chciałby założyć granatowy mundur. Ma ogromny szacunek do służby funkcjonariuszy i chciał przekazać kwiaty, w podziękowaniu za codzienny trud w zapewnianiu bezpieczeństwa obywatelom.

Takie zachowanie docenił szef lubuskich stróżów prawa nadinspektor Jarosław Pasterski zapraszając go do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Te odbyło się w czwartek /27 lipca/. W rozmowie Tymek wielokrotnie akcentował na swe zapatrywania skierowane na Policję. Jak tłumaczył od zawsze respektował przyjęte normy, zasady i prawo. A fakt zapewnianie ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa wszystkich, budzi jego ogromny szacunek i uznanie. Dlatego wyjątkową estymą darzy policjantki i policjantów. Sam tych zasad od zawsze przestrzegał. Jako harcerz kształtował wiele wartościowych postaw. To uczy i pokory i kształtuje charakter. Ale wiele pozytywnych wartości – jak tłumaczy- wyniósł z domu. Później to już ich pielęgnacja. Stąd taki szacunek do Policji, której funkcjonariusze na co dzień dbają, aby prawo było przestrzegane. Nadinspektor Jarosław Pasterski był pod wrażeniem takiej dojrzałości 16-letniego harcerza. Tym bardziej, że Tymek wskazał na duże zainteresowanie zwalczaniem cyberprzestępczości. To świadczy o dużej wiedzy i znajomości policyjnych struktur. Że oprócz policjantów kryminalnych i ruchu drogowego są i tak specjalistyczne komórki zwalczające przestępczość. Szef lubuskich stróżów prawa nie ukrywał, że widzi w młodym człowieku bardzo poważnego kandydata do zasilenia szeregów Policji. Ta sytuacja pokazuje, że atrakcyjność tej formacji wciąż jest dużą. Warto spróbować swoich sił w procesie rekrutacyjnym i w przypadku powodzenia, zasilić szeregi Lubuskiej Policji. Gorąco do tego zachęcamy. Więcej informacji pod linkami:

https://lubuska.policja.gov.pl/go/prac/sluzba-w-pol/3580,Dobor.html

https://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Weilkopolskim