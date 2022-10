Przed nami „Wszystkich Świętych”. Lubuscy policjanci już strzegą bezpieczeństwa Data publikacji 28.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed lubuskimi policjantami niezwykle intensywne dni służby. Cel? Zadbać nad bezpieczeństwem wszystkich zmotoryzowanych i pieszych. Mundurowi pomogą dotrzeć w rejon cmentarzy i bezpiecznie z nich powrócić. Na drogach będzie więcej policyjnych patroli, co przełoży się na częstsze kontrole. Policjanci będą skupiać się na prędkości kierowców, ich trzeźwości, bezpiecznym przewożeniu pasażerów oraz stanie technicznym pojazdów. Wszystko po to, aby zmotoryzowani i piesi sprawnie, ale przede wszystkim bezpiecznie poruszali się po lubuskich drogach. Ruszają działania „Wszystkich Świętych”.

Ruszyły coroczne, ogólnopolskie działania pod nazwą „Wszyscy Święci”. Zatem w całym kraju należy się spodziewać zwiększonych sił policyjnych, które w licznych działaniach sprawdzać będą zachowania kierowców. Do akcji ruszyli także lubuscy policjanci, którzy odpowiedzialni będą za to jak krystalizuje się bezpieczeństwo na arteriach komunikacyjnych regionu. Niemal 250 policjantów ruchu drogowego, wspomaganych funkcjonariuszami innych pionów i służb, zadba o właściwe przemieszanie się po naszych drogach. Kulturalni i rozsądni kierowcy nie mają się czego obawiać. Policjant będzie partnerem w bezpiecznym dotarciu do celu. Za to piraci drogowi, charakteryzujący się szaleńczą jazdą z pewnością nie mogą liczyć na taryfę ulgową.

Główne pytanie jakie się rodzi to, co zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo na drodze? Przede wszystkim wsiąść za kierownicę będąc trzeźwym. Po drugie ściągnąć nogę z gazu, bo to wciąż najczęstsza przyczyna wypadków. Po trzecie wystrzegać się ryzykownych manewrów - wyprzedzania, które w wielu sytuacjach są złym wyborem i zagrażają życiu. Warto zadbać o stan techniczny pojazdu, którego przegląd jest wskazany nie tylko podczas corocznych badań ale także podczas dalekich wypraw na rodzinne groby. No i zapoznanie się z trasą alternatywną, co może uniknąć konieczności stania w tworzących się korkach. No i wreszcie wypoczynek. Z tym w ostatnich latach jest problem. Szybkie tempo życia, chęć zaoszczędzenia jednego dnia, powoduje, że wielu kierowców siada do auta bezpośrednio po zakończonej pracy. Zmęczony kierowca powoduje duże zagrożenie dla siebie i innych. Także tych najmłodszych pasażerów. Warto o tym pamiętać. W ostatnim roku w tym czasie nikt nie stracił życia na lubuskich drogach. Niech i teraz będzie bezpiecznie.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

wideo: młodszy aspirant Mateusz Sławek