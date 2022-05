Piknik wojskowy z udziałem lubuskich policjantów Data publikacji 21.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotę (21 maja) na Placu Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą odbył się wojskowy piknik pod nazwą „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”. Na miejscu nie mogło zabraknąć policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz innych jednostek naszego garnizonu, którzy zabezpieczyli teren imprezy, a także przy specjalnie przygotowanym stanowisku przedstawili jak wygląda praca policjanta od tak zwanej „kuchni”.

Piknik wojskowy w Kostrzynie nad Odrą otworzył w imieniu Wojewody Lubuskiego Artur Wójtowicz Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Podczas wydarzenia nie było czasu na nudę. O oprawą muzyczną zadbała Orkiestra Wojskowa ze Szczecina oraz występ chóru uczniowskiego z II Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie uczestnicy mogli przyglądać się pokazowi musztry paradnej prezentowanej przez kadetów z Gorzowskiego Korpusu Kadetów imienia Zesłańców Sybiru.

Takie wydarzenia to idealny miejsce do spędzenia czasu w rodzinnym gronie, a przy okazji uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania jak wygląda praca oraz wyposażenie w różnych służbach i formacjach. Na terenie pikniku osoby mogły porozmawiać nie tylko z policjantami czy wojskowymi ale także z funkcjonariuszami służby więziennej, straży granicznej, służby celno-skarbowej czy strażakami. Wielką atrakcją szczególnie dla najmłodszych był ciężki sprzęt wojskowy taki jak armatohaubica czy kołowy transporter opancerzony Rosomak.

Na Placu Wojska Polskiego równie dużym zainteresowaniem cieszył się namiot promocyjny lubuskiej komendy wojewódzkiej, gdzie funkcjonariusze promowali zawód policjanta, udzielali odpowiedzi na pytania jak na co dzień wygląda ich służba, a także zachęcali do wstąpienia w szeregi policji. Dla chętnych przygotowany był symulator zderzeń, gdzie można było przekonać się jak przy stosunkowo niedużej prędkości działają na kierowcę pasy bezpieczeństwa. Policjanci drogówki mimo zmiennej pogody pojawili się policyjnym motocyklem, który przykuwał uwagę uczestników pikniku. Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji pokazali robota do podejmowania ładunków wybuchowych, który także okazał się sporą atrakcją dla zebranych osób. Duża liczba zainteresowanych po rozmowach z policjantami poprosiła o przygotowane formularze do rekrutacji oraz materiały promocyjne. Mamy nadzieję, że już niedługo sami staną w niebieskim mundurze.

straszy sierżant Karol Florczak

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.31 MB)