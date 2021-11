NIETRZEŹWI KIEROWCY WCIĄŻ ZMORĄ NA DROGACH. LUBUSKA POLICJA NIEUSTANNIE Z NIMI WALCZY Data publikacji 10.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mimo licznych apeli, kampanii informacyjnych i komunikatów wciąż po drogach publicznych jeżdżą pijani kierowcy. To drogowi siewcy śmierci, którym od zawsze czoła stawiają lubuscy policjanci. Tylko w tym roku do listopada z lubuskich arterii komunikacyjnych zostało wyeliminowanych 2228 zmotoryzowanych, którzy zanim wsiedli za kierownicę, pili alkohol. Ale tych kontroli będzie jeszcze więcej.

Lubuscy policjanci codziennie na drodze toczą batalie z drogowymi piratami lub tymi, którzy jeżdżą pijani. Cel? Wyeliminować tych nieodpowiedzialnych ludzi z naszych dróg. To warunek tego, aby każdy zmotoryzowany poruszający się wraz ze swymi rodzinami po arteriach komunikacyjnych województwa lubuskiego miał przekonanie, że naprzeciwko niego nie jedzie ktoś, kto przed podróżą pił alkohol. Nie trzeba być ekspertem, aby przewidzieć tego konsekwencje - to prowadzi do drogowych tragedii. Dlatego policjanci cyklicznie prowadzą bardzo intensywne badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Zdajemy sobie sprawę, że nietrzeźwi na drogach wciąż są zmorą. Mimo wielu apeli zmotoryzowani nadal łamią tę naczelna zasadę bezpieczeństwa za kółkiem jaką jest trzeźwość. Dzięki policyjnym akcjom z lubuskich dróg wyeliminowaliśmy w minionych 10 miesiącach 2 228 osoby, które przed jazdą piły alkohol. Każdy pijany na drodze to potencjalny sprawca wypadku dlatego tak ważna jest nieustępliwość w walce z nimi. Choć tę liczbę i tak udało się znacznie ograniczyć. Jeszcze przed dekadą na lubuskich drogach w ciągu roku poruszało się ponad 9 000 zmotoryzowanych!

To, że liczba pijanych za kółkiem spadła o ponad 6 500 w minionej dekadzie jest konsekwencją prowadzonych cyklicznie akcji i badań na zawartość alkoholu w organizmie. Policjanci tylko samej drogówki przebadali w ciągu ostatnich 10 miesięcy 105 241 kierowców. Takie działania jak „Trzeźwe poranki”, „Trzeźwy kierowca” „Alkohol i narkotyki”, „Długi weekend”, „Znicz” czy „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” z pewnością utwierdziły w przekonaniu kierowców jeżdżących lubuskimi drogami, że badań prowadzonych przez patrol policji ruchu drogowego mogą spodziewać się zawsze i wszędzie. Bez względu na porę dnia i nocy oraz status drogi.

Ale w społeczeństwie są i Ci, dla których ludzkie życie nie ma chyba zbyt wielkiego znaczenia. Bo jak zatem tłumaczyć 2228 przypadków jazdy po pijanemu? Na to pytanie nie potrafią często znaleźć sensownej odpowiedzi nawet ci, którzy zostali w takim stanie zatrzymani przez policjantów. Jedno jest pewne- policjanci nie tylko będą w tym obszarze nieustępliwi ale i zwiększą liczbę przeprowadzanych kontroli. Jesteśmy na drogach pilnując i strzegąc bezpieczeństwa. Chcemy pomagać dotrzeć do celu bezpiecznie i spokojnie. Dlatego kulturalni i trzeźwi kierowcy nie mają się czego obawiać. Natomiast ci, którzy generują zagrożenia oraz sięgają po alkohol bezpośrednio przed jazdą- z pewnością z lubuskich dróg zostaną wyeliminowani. Policyjne działania muszą być zdecydowane, bo życie z reguły nie daje drugiej szansy.\

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim

