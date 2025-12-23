Podejrzani o zniszczenie ozdób świątecznych zatrzymani przez policjantów Data publikacji 23.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci prewencji zatrzymali w sobotę (20 grudnia) 21-latka podejrzanego o zniszczenie w nocy, wspólnie z 20-latką ozdób świątecznych i wyrwanie kosza na śmieci w Krośnie Odrzańskim. Straty wyceniono na nie mniej niż 8 tysięcy złotych. Oboje są już po zarzutach. Ich czyn uznano za występek o charakterze chuligańskim, co wiąże się z surowszą karą. Dalsze decyzje w ich sprawie podejmie sąd.

W sobotę (20 grudnia) dyżurny krośnieńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o uszkodzeniu w nocy ozdób świątecznych znajdujących się w fontannie przy ulicy Poznańskiej oraz wyrwaniu śmietnika i tabliczek informacyjnych na terenie Parku Tysiąclecia w Krośnie Odrzańskim. Zdarzenie zarejestrował monitoring miejski. Informacja niezwłocznie przekazana została patrolowi prewencji, który na terenie miasta zauważył poszukiwanego przez nich mężczyznę. 21-latek został zatrzymany do wyjaśnienia. Zarówno mężczyzna, jak i zatrzymana w poniedziałek (22 grudnia) do sprawy 20-latka są już po zarzutach. Swoim zachowaniem spowodowali straty o łącznej wartości nie mniejszej niż 8 tysięcy złotych. Ich czyn uznano za występek o charakterze chuligańskim, co wiąże się z surowszą karą. Grozi im od 4,5 miesiąca do lat 5 pozbawienia wolności.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim