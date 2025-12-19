Bądź gotowy do bezpiecznej, świątecznej drogi! Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj Przed nami czas wyjątkowy – święta Bożego Narodzenia, czyli wiele spotkań w rodzinnym gronie, ciepłych życzeń i chwil, które chcemy przeżyć spokojnie i bezpiecznie. Dla wielu z nas oznacza to jednak także wielogodzinne podróże i setki kilometrów do pokonania. Aby każdy mógł dotrzeć do swoich bliskich bezpiecznie, warto odpowiednio przygotować się do drogi – być wypoczętym, trzeźwym i sprawdzić stan techniczny swojego auta. Przez całe Boże Narodzenie, ale także przed oraz po świętach, nad bezpieczeństwem zmotoryzowanych czuwać będą lubuscy policjanci.

Świąteczne przygotowania trwają pełną parą. Chcemy, by wszystko było dopięte na ostatni guzik – prezenty, potrawy, dekoracje. W tym pośpiechu łatwo jednak zapomnieć o tym, co najważniejsze: o bezpieczeństwie swoim i innych. Tymczasem to właśnie rozwaga i przezorność są najlepszym prezentem, jaki możemy podarować sobie oraz najbliższym.

Bezpieczna podróż zaczyna się jeszcze przed wyjazdem. Bardzo istotne przy planowaniu, zwłaszcza dłuższej podróży jest posiadanie w pogotowiu tras alternatywnych. Dzięki nim, w przypadku utrudnień na drodze, spowodowanych zdarzeniem drogowym bądź pracami budowlanymi będziemy wiedzieć, jaką inną drogę wybrać, aby móc bez przeszkód podróżować dalej. Przed wyjazdem powinniśmy być wypoczęci, aby mieć siłę i energię na kilka godzin długiej, często monotonnej jazdy. Jeżeli poczujemy pierwsze objawy zmęczenia, warto zatrzymać się na parkingu, stacji benzynowej czy miejscu obsługi podróżnych i zrobić sobie krótką przerwę. Pamiętajmy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę auta, jeśli nie jesteśmy pewni naszego stanu psychofizycznego. Przypominamy, że w komendach czy komisariatach Policji możemy sprawdzić stan naszej trzeźwości. I tylko wtedy, gdy na urządzeniu zapali się zielona lampka lub wynik wskazujący zero, będziemy pewni, ze jesteśmy trzeźwi i gotowi do jazdy.

Przed samym wyjazdem skontrolujmy stan techniczny naszego samochodu, który ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo. Sprawdźmy ciśnienie w oponach, oświetlenie pojazdu, poziom oleju i innych płynów eksploatacyjnych. Wystarczy poświęcić te kilka czy kilkanaście minut przed wyjazdem, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo awarii czy usterki podczas jazdy. Ale jeśli do niej dojdzie, miejmy na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo – nasze i pozostałych uczestników ruchu. Zjedźmy na pobocze lub pas awaryjny i zasygnalizujmy tę sytuację włączeniem świateł awaryjnych i wystawieniem trójkąta odblaskowego. Podczas awarii starajmy się nie poruszać wokół auta, aby przypadkiem nie zostać potrąconym przez inne pojazdy, tylko spokojnie czekajmy na pomoc poza jezdnią czy barierą energochłonną.

I ostatnia, ważna kwestia, która należy poruszyć - nasze zachowanie za kierownicą i jazda zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. To swoisty fundament bezpieczeństwa oraz gwarancja, że swoim zachowaniem na drodze nie doprowadzimy do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego i bezpiecznie wrócimy do domu. Bądźmy czujni, ostrożni i rozważni. Do dyspozycji zmotoryzowanych są jak zawsze lubuscy policjanci, którzy dołożą wszelkich starań, aby tegoroczne święta Bożego Narodzenia na drogach przebiegły spokojnie i bezpiecznie.

nadkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim