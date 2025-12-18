Mundurowi w roli Mikołajów u najmłodszych pacjentów oddziału onkologii Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Nadchodzące święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą niepowtarzalną atmosferę, wypełniając nasze serca radością. Mundurowi kolejny raz udowodnili, że największą radość przynosi im widok uśmiechniętego dziecka. Dlatego już tradycją nowosolskich policjantów jest wcielanie się w rolę Mikołajów, by na twarzach dzieci, zwłaszcza tych przebywających w szpitalach onkologicznych, pojawiał się uśmiech.

Nowosolscy policjanci nie przestają pomagać, systematycznie włączając się w różne akcje charytatywne. Tradycyjnie w okresie przedświątecznym chcą pomóc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Tak było również przed tegorocznymi świętami. Kolejny raz wspólnie z Nadleśnictwem i Strażą Pożarną zorganizowali zbiórkę nowych zabawek, by obdarować dzieci radością. W środę (17 grudnia ) pojazdem wypełnionym prezentami odwiedzili Kliniczny Oddział Onkologii Dziecięcej w szpitalu w Zielonej Górze. Akcja przyniosła worki pełne zabawek, które mundurowi, dostarczyli chorym maluchom. Życzymy wszystkim pacjentom zielonogórskiego szpitala szybkiego powrotu do zdrowia i samych radosnych chwil. Niech te świąteczne chwile przynoszą radość, a każdy gest dobroci otacza ich serca ciepłem i nadzieją.

To nie koniec działań pomocowych lubuskich policjantów. #PomagamyiChronimy, aby każda osoba czuła się bezpiecznie!

aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli