Spotkanie wigilijne z policjantami pełniącymi służbę na granicy polsko – niemieckiej Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk wraz ze swoimi zastępcami i komendantami powiatowymi spotkał się z policjantami służącymi na lubuskim odcinku granicy państwowej. Wigilijne spotkanie było okazją do złożenia życzeń świątecznych, ale przede wszystkim podziękowania za zaangażowanie, profesjonalizm oraz dobrą służbę funkcjonariuszom, którzy zapewniają bezpieczeństwo i wspierają Straż Graniczną w kontrolach granicznych.

Lubuscy policjanci, wspomagani przez kolegów z innych części kraju, od prawie pół roku aktywnie współpracują z funkcjonariuszami Straży Granicznej, aby prowadzone kontrole na granicy były prowadzone sprawnie i skutecznie. Głównym celem policjantów jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom terenów przygranicznych oraz osób przekraczających granicę polsko – niemiecką. W środę (17 grudnia) w Gubinie i Słubicach Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk wraz ze swoimi zastępcami oraz komendantami powiatowymi spotkał się z funkcjonariuszami oddziałów prewencji Policji z Bydgoszczy i Łodzi, którzy pełnią aktualnie służbę na lubuskim odcinku granicy polsko – niemieckiej. Komendant podziękował policjantom za ich zaangażowanie, oddanie i profesjonalizm w pełnieniu służby na granicy, doceniając gotowość do działania daleko od rodzinnego domu i najbliższych. Wigilijne spotkanie było również okazją do złożenia życzeń świątecznych i noworocznych – zdrowia, radości, satysfakcji z pełnionej służby i pomyślności w życiu prywatnym. Wizyta komendantów była okazja do bezpośredniej rozmowy, wymiany doświadczeń oraz podkreślenia znaczenia współpracy policjantów z różnych części Polski. To właśnie takie wspólnie działania jak służba na granicy polsko – niemieckiej stanowią przykład skuteczności i zaangażowania policjantów w zapewnianiu bezpieczeństwa.

nadkomisarz Maciej Kimet

video: młodszy aspirant Oskar Stroński

