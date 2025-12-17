Policyjny pościg za 35-latkiem bez prawa jazdy i z narkotykami Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj Przekroczenie prędkości, niezatrzymanie się do kontroli i próba ucieczki, tak zakończyła się policyjna interwencja wobec kierującego, który nie tylko zignorował sygnały funkcjonariuszy, ale również okazał się osobą bez uprawnień, posiadającą środki odurzające.

We wtorek (16 grudnia) policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu podczas kontroli w jednej z miejscowości na terenie powiatu, zauważyli kierującego pojazdem, który poruszał się zdecydowanie za szybko. Mundurowi dokonali pomiaru prędkości pojazdu marki Honda, który wykazał, że kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość. Funkcjonariusze natychmiast podjęli decyzje o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej. 35-letni kierujacy zignorował polecenia wydane do zatrzymania, następnie gwałtownie przyspieszył i podjął próbę ucieczki. Policjanci niezwłocznie ruszyli za pojazdem. Mężczyzna wjechał w drogę gruntową, gdzie zatrzymał samochód, a podczas wysiadania z pojazdu wyrzucił przedmiot, którym jak się okazało był strunowy woreczek z białą substancją. Podczas dalszych czynności mundurowi ustalili, że kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. 35-letni kierujący został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji, celem wykonania z jego udziałem czynności procesowych została mu również pobrana krew do badań.

Mężczyzna odpowie między innymi za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz posiadanie środków odurzających.

młodszy aspirant Alicja Kowalczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu