Lubuscy policjanci przy współpracy z ENFAST namierzyli 36-latka, który był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania Data publikacji 16.12.2025 Powrót Drukuj Pięć najbliższych lat spędzi w zakładzie karnym 36-latek, który ukrywał się od półtora roku przed wymiarem sprawiedliwości. Za mężczyzną wydano Europejski Nakaz Aresztowania w związku z sądowym wyrokiem związanym ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dzięki skrupulatnej i rozszerzonej analizie materiałów operacyjnych oraz międzynarodowej współpracy z ENFAST lubuscy policjanci ustalili miejsce pobytu poszukiwanego. Do zatrzymania 36-latka doszło na terenie Niemiec, a po spełnieniu procedury ekstradycyjnej został on przetransportowany do Polski i osadzony w zakładzie karnym.

Poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania czy wymiarem sprawiedliwości to jedno z kluczowych zadań postawionych przed Policją. Lubuscy stróże prawa codziennie zatrzymują osoby poszukiwane do odbycia kary, ustalenia miejsca pobytu czy doprowadzenia do wykonania czynności procesowych. Głównym zadaniem Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim jest właśnie zatrzymywanie osób podejrzewanych i skazanych za najpoważniejsze przestępstwa, które ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości.

Jedną ze spraw, którą lubuscy "poszukiwacze" zajmowali się w ostatnim czasie, była sprawa 36-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna w 2024 roku usłyszał wyrok pięciu lat pozbawienia wolności za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Policjanci w tej sprawie przeprowadzili szereg intensywnych czynności, mających na celu ustalenie miejsca pobytu, a w dalej zatrzymanie poszukiwanego. Dzięki skrupulatnej i szerokiej analizie materiałów operacyjnych ustalono, że mężczyzna ma przebywać na terenie Niemiec. Niebagatelną rolę odegrało współdziałanie z funkcjonariuszami Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, w której jest usytuowany punkt kontaktowy ENFAST. Jest to sieć europejskiej współpracy policyjnej zajmującej się poszukiwaniem niebezpiecznych przestępców. Międzynarodowa współpraca, która przełożyła się na wymianę kluczowych informacji doprowadziła do ustalenia miejsca pobytu, a następnie zatrzymania mężczyzny przez niemieckich policjantów. Na początku grudnia, po spełnieniu procedur ekstradycyjnych, 36-latek został przetransportowany do Polski i osadzony w zakładzie karnym.

nadkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim