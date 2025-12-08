Napad na 80-latkę poruszającą się o kuli. Podejrzany zatrzymany Data publikacji 08.12.2025 Powrót Drukuj Gorzowscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie rozboju na 80-latce. Napastnik przewrócił poruszającą się o kuli kobietę i zabrał jej portfel z pieniędzmi. Mężczyzna został zatrzymany w południowej części województwa lubuskiego.

Funkcjonariusze gorzowskiej komendy miejskiej wspólnie z prokuraturą prowadzą sprawę rozboju, do którego doszło 21 listopada przy ulicy Kochanowskiego. Podejrzany popchnął poruszającą się o kuli kobietę, która przewróciła się i złamała rękę. Mężczyzna zabrał jej portfel, w którym było 140 złotych. Śledczy zabezpieczyli nagrania z monitoringu, na którym zarejestrowany został wytypowany przez funkcjonariuszy podejrzewany o ten czyn. Prokuratora zdecydowała, by opublikować wizerunek poszukiwanego mężczyzny.

Do komendy spływały informacje od mieszkańców, które były pomocne w ustaleniu personaliów podejrzanego. Każda wiadomość była weryfikowana. Po działaniach kryminalnych potwierdzono personalia osoby i miejsce jego przebywania. Do zatrzymania doszło w jednej z miejscowości w powiecie zielonogórskim, wspólnie z tamtejszymi funkcjonariuszami. 33-latek był mocno zaskoczony wizytą kryminalnych. Wygląd mężczyzny był już nieco zmieniony.

Podejrzanego zatrzymano i przewieziono do gorzowskiej komendy. 33-latek zostanie doprowadzony na dalsze czynności procesowe do prokuratury.

nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim