Na drodze nie ma miejsca na alkohol – działania „Trzeźwy wieczór” na lubuskich drogach Data publikacji 07.12.2025 Powrót Drukuj Lubuscy policjanci po raz kolejny udowodnili, że w kwestii bezpieczeństwa na drogach nie ma miejsca na jakąkolwiek taryfę ulgową. W sobotę (6 grudnia) na drogach regionu przeprowadzono kolejną odsłonę akcji „Trzeźwy wieczór”. Celem działań było stanowcze wyeliminowanie z ruchu tych kierowców, którzy poprzez swoją lekkomyślność narażają życie i zdrowie innych. Mundurowi skontrolowali prawie sześć i pół tysiąca osób. 15 kierujących prowadziło pojazd pod działaniem alkoholu, a u jednej osoby ujawniono obecność środków odurzających w organizmie – wszyscy za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą przed sądem.

Działania związane z kontrolą stanu trzeźwości kierujących to stały element pracy lubuskich funkcjonariuszy. Regularnie organizowane akcje mają jeden nadrzędny cel: eliminowanie z dróg tych uczestników ruchu, którzy poprzez kierowanie w stanie nietrzeźwości stwarzają zagrożenie dla innych. W sobotni wieczór (6 grudnia) posterunki kontrolne rozmieszczono na drogach całego regionu - zarówno w większych miastach, jak i na drogach powiatowych oraz głównych trasach wylotowych. Podczas przeprowadzonych kontroli zatrzymano dwóch kierujących po użyciu alkoholu, trzynastu w stanie nietrzeźwości oraz jedną osobę będącą pod działaniem środków odurzających.

Przypominamy: decyzja o prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu to nie tylko złamanie prawa. To akt skrajnej nieodpowiedzialności, który wielokrotnie zwiększa ryzyko tragedii na drodze. Dlatego apelujemy do wszystkich uczestników ruchu - podejmujcie rozsądne decyzje, zanim wsiądziecie za kierownicę. Trzeźwość to fundament bezpieczeństwa. Takie działania prewencyjne będą kontynuowane regularnie - o różnej porze dnia i nocy, ze szczególnym uwzględnieniem weekendów i okresów wzmożonego ruchu. Pamiętajmy - bezpieczeństwo na drogach jest naszą wspólną odpowiedzialnością.

nadkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

foto: oficerowie prasowi lubuskiej Policji