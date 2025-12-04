Więcej niż służba — policyjna pomoc dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego Data publikacji 04.12.2025 Powrót Drukuj Na co dzień zajmują się eliminowaniem korupcji, lecz gdy sytuacja tego wymaga, wykazują się wielkim sercem. W środę (3 grudnia), funkcjonariusze oraz pracownicy Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowali zbiórkę charytatywną dzieci i młodzieży Pogotowia Opiekuńczego. Była to już trzecia edycja tej szlachetnej akcji. Prezenty, będące wynikiem zaangażowania policjantów, pracowników oraz ich rodzin, pokazują, że wspólny wysiłek przynosi konkretną pomoc i radość.

Inicjatorką tego szczytnego przedsięwzięcia jest Mariola Kostkiewicz, pracownik wydziału, znana z wrażliwości na potrzeby innych. Świąteczne dary, w tym słodycze, książki, zabawki i sprzęt sportowy, trafiły już do podopiecznych ośrodka przy ulicy Spokojnej w Gorzowie Wielkopolskim. Zarówno w tym roku, jak i w poprzednich edycjach, prezenty wywołały uśmiech na twarzach dzieci. Podczas przekazania upominków obecni byli, oprócz pomysłodawczyni, inni pracownicy oraz policjanci wydziału, w tym naczelnik, młodszy inspektor Mariusz Łapiński.

Wsparcie potrzebujących stało się ważnym elementem działań lubuskiej policji. Dary zebrane w ramach akcji charytatywnej trafiają bezpośrednio do adresatów. Inicjatywa ta ukazuje międzypokoleniową solidarność. Funkcjonariusze i pracownicy KWP w Gorzowie Wielkopolskim nie tylko pełnią służbę, ale również aktywnie wspierają lokalną społeczność. Tego typu działania, wypływające prosto z serca, mają na celu niesienie pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, a organizatorzy zapowiadają kontynuację tych szczytnych inicjatyw.

młodszy aspirant Bartosz Kulej

Komenda Powiatowa Policji w Gorzowie Wielkopolskim