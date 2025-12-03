Służby zaangażowane w poszukiwania zaginionego 36-latka Data publikacji 03.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Krosna Odrzańskiego, wspierani przez kolegów z innych jednostek, prowadzą intensywne poszukiwania zaginionego 36-latka. Mężczyzna wyszedł z domu w piątek (28 listopada) i do chwili obecnej nie powrócił, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Do działań włączyli się także strażacy, grupa poszukiwawczo-ratunkowa i mieszkańcy. Mundurowi wykorzystują specjalistyczny sprzęt taki jak quady, czy drony powietrzne. Zaginionego szukają także psy tropiące.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim prowadzą intensywne poszukiwania zaginionego 36-latka. Mężczyzna w piątek (28 listopada) wyszedł z domu w Osiecznicy i do chwili obecnej nie powrócił. Nie nawiązał też kontaktu z rodziną. Rysopis zaginionego 36-latka przedstawiliśmy w fotokomunikacie.

W poszukiwaniach zaangażowanych jest wielu mundurowych i liczni mieszkańcy. Policjantów z powiatu krośnieńskiego wspierają koledzy z innych jednostek Policji. Do działań włączyło się także wiele służb ratunkowych. Na miejscu poszukiwań działają strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz strażacy ochotnicy z okolicznych miejscowości, przedstawiciele grup poszukiwawczo-ratowniczych z Świebodzina i Żar. Mundurowi wykorzystują do akcji poszukiwawczej specjalistyczny sprzęt, między innymi drony powietrzne, quady, a także psy wyszkolone do poszukiwań osób zaginionych.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim