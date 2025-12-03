49 nowych policjantów ślubowało na sztandar – Witamy w szeregach lubuskiej Policji! Data publikacji 03.12.2025 Powrót Drukuj Szeregi lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego. W środę (3 grudnia) 49 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Już niebawem rozpoczną szkolenie podstawowe, by po jego ukończeniu skutecznie i profesjonalnie służyć społeczeństwu.

W środę (3 grudnia) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której 49 nowych funkcjonariusz złożyło ślubowanie na sztandar. 26 kobiet i 23 mężczyzn słowa roty przysięgi wypowiadało z dumą i wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi.

Nowo przyjęci do lubuskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni spośród wielu kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przeszli przez następujące jego etapy:

- test wiedzy;

- test sprawności fizycznej;

- test psychologiczny;

- rozmowa kwalifikacyjna oraz komisja lekarska.

Policjanci zasilą szeregi następujących jednostek organizacyjnych Policji: Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Komendy Miejskie Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze oraz Komendy Powiatowe Policji w Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie, Świebodzinie, Żaganiu i Żarach.

Słowa do nowo przyjętych funkcjonariuszy skierował Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Jerzy Czebreszuk: „Dziś zaczyna się Wasza nowa droga. Niech każde wyzwanie będzie dla Was lekcją, a każda trudna chwila okazją do wykazania się odwagą i profesjonalizmem. Pamiętajcie, że służba w Policji to nie tylko obowiązek, ale i przywilej – szansa, by realnie wpływać na bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Lubuskiej”.

Do ślubujących policjantów zwrócił się również Wojewoda Lubuski Marek Cebula, który w imieniu swoim oraz wszystkich Lubuszan pogratulował funkcjonariuszom wstąpienia w szeregi Policji, życząc, by służba przynosiła im wielką satysfakcję z niesienia pomocy społeczeństwu. Jak zawsze, wszystkim uczestnikom uroczystości, duchowego wsparcia udzielił Kapelan lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki.

Młodzi policjanci rozpoczną niebawem szkolenie podstawowe, które przygotuje ich do pełnienia służby policyjnej. W Szkole Policji spędzą najbliższe sześć miesięcy, a później będą pełnić służbę w swoich jednostkach macierzystych.

podkomisarz Mateusz Sławek

film: młodszy aspirant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim