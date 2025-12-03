Krew to życie. Policjanci, pracownicy cywilni i mieszkańcy podzielili się cząstką siebie Data publikacji 03.12.2025 Powrót Drukuj Wschowscy policjanci, pracownicy cywilni oraz mieszkańcy po raz kolejny zjednoczyli siły, aby ratować życie. Podczas wspólnej akcji z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, kilkadziesiąt osób podzieliło się krwią – najcenniejszym lekiem, który dla wielu ofiar wypadków i pacjentów jest jedyną szansą na przeżycie.

Mobilny punkt poboru krwi stanął we wtorek (2 grudnia) już od wczesnych godzin porannych przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji we Wschowie. Specjalnie wyposażony autokar zapewnił odpowiednie warunki wszystkim chętnym, którzy chcieli podzielić się życiodajnym płynem.

Akcja pod hasłem „Oddaj krew, uratuj życie” ma na celu uzupełnienie zapasów krwi, niezbędnej do ratowania osób poszkodowanych w wypadkach lub ciężko chorych. Do podzielenia się tym cennym darem zgłosiło się kilkadziesiąt osób. Dla policjantów udział w takich akcjach to naturalne zachowanie – niesienie pomocy drugiemu człowiekowi jest wpisane w działania podejmowane podczas każdej służby. Jednocząc się wspólnie z mieszkańcami Wschowy, pomagają tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Regularne akcje krwiodawstwa są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców całego regionu. Podczas wtorkowej akcji, dzięki zaangażowaniu mundurowych oraz mieszkańców Wschowy, udało się zebrać imponujący wynik – 10,8 litra życiodajnego leku.

Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi! Można w ten sposób uratować komuś życie, a to nic nie kosztuje. Aby zostać krwiodawcą, wystarczy mieć od 18 do 65 lat, ważyć powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.

aspirant Marek Cieślakowski

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie