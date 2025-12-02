Podejrzani o napad i włamanie zatrzymani przez zielonogórskich policjantów Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o rozbój i włamanie do jednego ze sklepów w centrum miasta. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

W czwartek (20 listopada) dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał zgłoszenie o napadzie na obcokrajowca, do którego miało dojść na jednej z ulic w centrum miasta. Wtedy to trzej mężczyźni napadli na 30-letniego mężczyznę, bili go i kopali, a następnie zabrali mu portfel z dokumentami oraz pieniędzmi. Jak się później okazało, ci sami podejrzani, kilkanaście minut po napadzie, włamali się do sklepu w centrum miasta. Do wnętrza sklepu weszli poprzez wybicie szyby w witrynie, a następnie zabrali kasetkę z pieniędzmi oraz telefon komórkowy. Ponadto ci sami sprawcy wraz z innym dokonali włamania do automatu typu boxer na ul. Niepodległości powodując starty w wysokości ponad 3 tysiące złotych.

Do działań w tej sprawie przystąpili kryminalni komendy miejskiej, którzy bardzo szybko, bo w zaledwie kilka godzin, ustalili tożsamość odpowiedzialnych za napad i włamania. Dwaj mężczyźni w wieku 29 i 33-lata zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia, natomiast trzeci, 29-latek, który jak się okazało był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze do innych spraw, ukrywał się przed policjantami. Nie trwało to długo bo w minioną niedzielę (30 listopada) został zatrzymany przez kryminalnych z I komisariatu i policjantów służby wywiadowczej.

Wszyscy zatrzymani są dobrze znani zielonogórskim policjantom i już wcześniej byli notowani. Dwaj zatrzymani wcześniej mężczyźni, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące już w dwa dni po zdarzeniu, natomiast teraz dołączył do nich trzeci zatrzymany i on także spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi im kara od 2 do nawet 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze