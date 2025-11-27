Lubuscy policjanci odznaczeni za służbę na rzecz bezpieczeństwa Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim miała miejsce uroczysta zbiórka, podczas której wręczono odznaczenia resortowe i państwowe lubuskim policjantom, pracownikom Policji oraz przedstawicielom instytucji współpracujących na rzecz bezpieczeństwa Lubuszan. Przyznane odznaczenia są wyrazem docenienia oraz uhonorowaniem za zasługi dla państwa polskiego.

W czwartek (27 listopada) w gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – uroczysta zbiórka z okazji wręczenia odznaczeń resortowych i państwowych funkcjonariuszom i pracownikom lubuskiej Policji, a także przedstawicielom instytucji współpracujących na co dzień w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom województwa lubuskiego. Ponad 40 wyróżnionych osób otrzymało Medale za Długoletnią Służbę nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz medale „Za zasługi dla Policji” i odznaki „Zasłużony Policjant” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas zbiórki wręczono także Krzyże 35-lecia Powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Uroczystość rozpoczęła się złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wielkopolskim – inspektorowi Jerzemu Czebreszukowi. Następnie wprowadzony został sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz odśpiewano Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Po tym, przystąpiono do uroczystego wręczenia odznaczeń państwowych oraz resortowych.

Do wyróżnionych osób zwrócił się Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim – inspektor Jerzy Czebreszuk: „…Dzisiejsze odznaczenia są symbolem uznania, ale też przypomnieniem, że w centrum naszej służby i pracy zawsze stoi człowiek – ten, który potrzebuje pomocy, i ten, który tę pomoc niesie. Niezależnie od tego, gdzie wykonujemy swoje zadania, wszyscy jesteśmy częścią całości, która ma jeden cel – bezpieczeństwo i dobro wspólne. Wszystkim wyróżnionym składam najserdeczniejsze gratulacje. Życzę Państwu satysfakcji, niegasnącej motywacji oraz poczucia, że to, co robicie ma głęboki sens. Życzę również dobrego zdrowia, wsparcia bliskich, bez których trudno dźwigać odpowiedzialność, jaka wiąże się z naszą profesją...”.

Podczas uroczystości głos zabrał także Wojewoda Lubuski Marek Cebula, który pogratulował wszystkim odznaczonym osobom i podziękował w imieniu wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego za zaangażowanie i profesjonalizm w codziennej służbie na rzecz bezpieczeństwa.

Przyznane odznaczenia są wyrazem docenienia lubuskich policjantów i pracowników Policji, a także przedstawicieli instytucji współpracujących z lubuską Policją oraz uhonorowaniem ich zasług dla państwa polskiego. Stanowią również dowód docenienia wkładu w rozwój i funkcjonowanie naszej formacji oraz służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

podkomisarz Mateusz Sławek

film: młodszy aspirant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim