Policjantka ze Świebodzina najlepsza w kraju w konkursie oskarżycieli publicznych Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj Trzy dni zmagań policjantów z całego kraju, w trakcie których funkcjonariusze musieli wykazać się wiedzą z zakresu postępowań sądowych w sprawach o wykroczenia wyłoniły zwycięzcę – świebodzińską policjantkę starszą aspirant Aleksandrę Jędrkowiak. By reprezentować nasze województwo na szczeblu krajowym zwyciężyć musiała w dwóch wcześniejszych etapach: powiatowym i wojewódzkim. Gratulujemy!

Oskarżyciel publiczny zajmuje się prowadzeniem postępowań, kierowaniem ich do sądu i występowaniem w postępowaniach sądowych w sprawach o wykroczenia. Aby skutecznie pełnić służbę na takim stanowisku wymagana jest znajomość przepisów prawa w kwestiach wykroczeń, postępowań sądowych, ale również szeroko pojęta wiedza, ponieważ zakres prowadzonych spraw jest olbrzymi. Wykroczenia drogowe, kradzieże, niszczenie mienia, zakłócanie porządku, złośliwe niepokojenie i wiele innych czynów, które mogą zaistnieć, chociażby z kłótni sąsiedzkich, czy sporów rodzinnych. Profesjonalizm i skuteczność oskarżycieli publicznych zależy od ich nieustannego samodoskonalenia i zaangażowania.

W tym roku zwycięzcą w powiatowym etapie konkursu policjantów oskarżycieli publicznych w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie została starsza aspirant Aleksandra Jędrkowiak. Reprezentowała następnie naszą jednostkę na drugim etapie – wojewódzkim. Tam również została zwycięzcą. W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie od 24 do 26 listopada miał miejsce trzeci, ogólnopolski etap. Był to Finał V Ogólnopolskiego Konkursu dla policyjnych oskarżycieli publicznych. Wydarzenie objął patronatem Komendant Główny Policji generalny inspektor Marek Boroń. Po trzech dniach zmagań w klasyfikacji indywidualnej zwycięzcą w finale również została nasza funkcjonariuszka Aleksandra. Serdecznie gratulujemy.

starszy aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

Zdjęcia CSP Legionowo