„Świąteczna Pomoc dla Laury" – lubuscy policjanci wspierają leczenie córeczki swojego kolegi

Lubuscy funkcjonariusze zorganizowali akcję „Świąteczna Pomoc dla Laury", której celem jest zebranie środków na leczenie trzyletniej Laury Wolniewicz - córki zielonogórskiego policjanta. U dziewczynki zdiagnozowano bardzo poważną chorobę – Zespół Retta. Do walki o jej zdrowie niezbędna jest terapia kosztująca miliony, więc zachęcamy wszystkich do wsparcia zbiórki!

U trzyletniej Laury, która jest córeczką policjanta z zielonogórskie komendy młodszego aspiranta Marcina Wolniewicza, zdiagnozowano Zespół Retta. Jest to rzadka choroba genetyczna, polegająca na zaburzeniu neurorozwojowym, powodującym problemy fizyczne, psychiczne i behawioralne, a także epilepsje. Wszystkie wypracowane przez Laurę umiejętności z czasem znikną. Nie potrafi się komunikować, nie mówi, nie chodzi, nie raczkuje. Dziewczynka nie potrafi samodzielnie jeść, czy utrzymać przedmiotów przez dłuższy czas w rączkach.

Istnieje jednak możliwość leczenia, ponieważ pojawiła się szansa w postaci leku Daybue. Jest to pierwszy na świecie objawowy lek na Zespół Retta, który nie dopuszcza do dalszego rozwoju choroby. Niestety, jedna buteleczka syropu wystarcza jedynie na tydzień, a jej koszt to obecnie 11 330 dolarów. Roczny koszt leczenia przekracza więc ponad dwa miliony złotych, a terapia jest skuteczna tylko wtedy, gdy nie zostanie przerwana. By stanąć do walki i zdobyć warty miliony lek, który hamuje rozwój choroby, rodzice Laury założyli zbiórkę w Fundacji Siepomaga. Bez niego Laura bezpowrotnie straci kontakt ze światem – ogarnie ją ciemność, zostanie „Milczącym Aniołem” i stanie się „żywą lalką”. Jednak w trakcie zbiórki na syrop pojawiła się nowa szansa na leczenie Laury, jaką jest terapia genowa. Firma zajmująca się terapią genową przedstawiła wyniki badań, po których dzieci poddane terapii zaczynają na nowo raczkować, chodzić, samodzielnie jeść, a nawet wypowiadać pojedyncze słowa. Szacunkowy koszt ma wynosić około 15 milionów złotych. Rodzice Laury nie są w stanie zebrać takich pieniędzy, więc liczy się każda pomoc!

Lubuscy policjanci po raz kolejny wsparli leczenie córeczki swojego kolegi i zorganizowali akcję „Świąteczna Pomoc dla Laury”. Jej celem było zebranie jak największej ilości środków na leczenie dziewczynki i ofiarowanie jej rodzicom odrobiny wsparcia w codziennej walce o zdrowie dziecka. W środę (26 listopada) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce przekazanie darów zebranych we wszystkich jednostkach garnizonu lubuskiego, a także w jednostkach Policji z całej Polski. Zgromadzono ogromną ilość rękodzieł, ozdób i zabawek świątecznych, a także innych rzeczy związanych ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Swoją paczkę przekazał także Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim – inspektor Jerzy Czebreszuk, który uczestniczył w środowym wydarzeniu. Zebrane przedmioty zostaną teraz przekazane do licytacji świątecznych i pozostałych. Każda z tych rzeczy ma nie tylko wartość materialną, ale i symboliczną, ponieważ pomaga w szczytnym celu.

Zachęcamy wszystkie osoby, które chcą wesprzeć leczenie Laury do przekazania środków finansowych. Można to zrobić na stronie Fundacji Siepomaga. Liczy się każda złotówka!

podkomisarz Mateusz Sławek

film: młodszy aspirant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim