Lubuscy policjanci namierzyli 45-latka, który był poszukiwany ENA oraz listami gończymi Data publikacji 26.11.2025 Powrót Drukuj Wnikliwe działania operacyjne oraz międzynarodowa współpraca lubuskiej Policji za pośrednictwem sieci ENFAST doprowadziły do ujęcia 45-latka, który ponad dwa lata ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i czterema listami gończymi, ma do odbycia karę 4 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim prowadzili intensywne czynności zmierzające do zlokalizowania mężczyzny ukrywającego się od września 2023 roku. 45-latek miał na swoim koncie liczne przestępstwa, w tym kradzieże z włamaniami oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

W ostatnich tygodniach policjanci intensywnie pracowali nad zgromadzonym materiałem operacyjnym. Skuteczna weryfikacja licznych informacji, analiza powiązań i potencjalnych miejsc ukrycia przyniosły przełom w sprawie. Kluczowym elementem okazała się wzorowa kooperacja z europejską siecią policyjną ENFAST, która zrzesza jednostki odpowiedzialne za poszukiwanie najbardziej niebezpiecznych przestępców. Dzięki tej współpracy ustalono, że 45-latek ukrywa się na terenie Niemiec. Informacje przekazane przez lubuskich "poszukiwaczy" zostały natychmiast zweryfikowane przez niemieckich policjantów działających w ramach tej samej sieci. Sprawna wymiana danych i koordynacja działań doprowadziły do szybkiego namierzenia i zatrzymania zbiega przez niemieckie służby.

Po dopełnieniu wszystkich niezbędnych procedur ekstradycyjnych, poszukiwany mężczyzna został przekazany polskim funkcjonariuszom. 45-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę 4 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Ta sprawa to kolejny przykład nieustępliwości lubuskiej Policji oraz bardzo dobrej międzynarodowej współpracy.

młodszy aspirant Bartosz Kulej

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

