Pijany kierowca przejechał przez środek ronda. Został zatrzymany przez policjantów Data publikacji 24.11.2025 Powrót Drukuj Pomimo wysokich kar za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz stwarzania takim zachowaniem zagrożenia dla siebie i innych podróżnych, wciąż znajdują się osoby, które w takim stanie prowadzą pojazdy. Tym razem w Zielonej Górze pijany 29-latek wjechał na rondo na wprost, gdzie przeciął pas zieleni. Zdarzenie nagrała kamera miejskiego monitoringu.

Policjanci od wielu już lat prowadzą działania w walce z kierującymi, którzy wsiadają za kierownicę po alkoholu lub narkotykach. Podczas codziennej służby, funkcjonariusze stale zatrzymują takie osoby na drogach. Niektóre z nich wsiadają za kierownicę będąc w stanie upojenia alkoholowego, co powoduje skrajne bezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego. Tak było podczas minionego weekendu.

W sobotni wieczór (22 listopada), przed godziną 21:00, na rondzie Andrzeja Huszczy doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. 29-letni kierujący volkswagenem golfem, będący w stanie nietrzeźwości, zamiast wjechać na rondo zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu, przejechał je na wprost, niszcząc nasadzenia. Na miejsce natychmiast przyjechali policjanci, którzy przeprowadzili badanie stanu trzeźwości kierującego. Okazało się, że 29-latek miał niemal 2 promile alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a sprawa ta znajdzie swój finał w sądzie.

Przestrzegamy przed wsiadaniem za kierownicę po wcześniejszym spożyciu alkoholu i przypominamy o odpowiedzialności karnej. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat pozbawienia wolności, natomiast obligatoryjnie zasądzona zostaje grzywna w wysokości minimum 5 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów minimum na trzy lata. Pamiętajmy, że alkohol może być niebezpieczny dla kierującego, nawet 24 godziny od jego spożycia.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze