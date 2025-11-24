Pijany kierowca przejechał przez środek ronda. Został zatrzymany przez policjantów - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Pijany kierowca przejechał przez środek ronda. Został zatrzymany przez policjantów

Data publikacji 24.11.2025
Powrót
Drukuj

Pomimo wysokich kar za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz stwarzania takim zachowaniem zagrożenia dla siebie i innych podróżnych, wciąż znajdują się osoby, które w takim stanie prowadzą pojazdy. Tym razem w Zielonej Górze pijany 29-latek wjechał na rondo na wprost, gdzie przeciął pas zieleni. Zdarzenie nagrała kamera miejskiego monitoringu.

  • samochód jedzie po pasie zieleni na rondzie
  • samochód jedzie po pasie zieleni na rondzie

Policjanci od wielu już lat prowadzą działania w walce z kierującymi, którzy wsiadają za kierownicę po alkoholu lub narkotykach. Podczas codziennej służby, funkcjonariusze stale zatrzymują takie osoby na drogach. Niektóre z nich wsiadają za kierownicę będąc w stanie upojenia alkoholowego, co powoduje skrajne bezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego. Tak było podczas minionego weekendu.

W sobotni wieczór (22 listopada), przed godziną 21:00, na rondzie Andrzeja Huszczy doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. 29-letni kierujący volkswagenem golfem, będący w stanie nietrzeźwości, zamiast wjechać na rondo zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu, przejechał je na wprost, niszcząc nasadzenia. Na miejsce natychmiast przyjechali policjanci, którzy przeprowadzili badanie stanu trzeźwości kierującego. Okazało się, że 29-latek miał niemal 2 promile alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a sprawa ta znajdzie swój finał w sądzie.

Przestrzegamy przed wsiadaniem za kierownicę po wcześniejszym spożyciu alkoholu i przypominamy o odpowiedzialności karnej. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat pozbawienia wolności, natomiast obligatoryjnie zasądzona zostaje grzywna w wysokości minimum 5 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów minimum na trzy lata. Pamiętajmy, że alkohol może być niebezpieczny dla kierującego, nawet 24 godziny od jego spożycia.

 

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 7.54 MB)

Powrót na górę strony