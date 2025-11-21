Regularnie ratują ludzkie życie oddając krew – policjanci otrzymali odznaczenia Honorowych Dawców Krwi Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żarach otrzymali odznaczenia Honorowych Dawców Krwi za wieloletnią pomoc w ratowaniu ludzkiego życia. Wśród nagrodzonych jest funkcjonariusz, który oddał ponad 25 litrów tego cennego płynu.

W czwartek (20 listopada) w żarskim ratuszu odbyła się uroczysta gala, podczas której mieszkańcy powiatu otrzymali specjalne odznaczenia za wieloletnie oddawanie krwi. Wśród wyróżnionych znalazła się trójka żarskich policjantów.

Za wieloletnie oddawanie krwi i oddanie co najmniej 20 litrów, odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymał młodszy aspirant Damian Biniecki, który w 2025 roku obchodził 15-lecie swojego krwiodawstwa.

Brązową odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” za oddanie co najmniej 6 litrów krwi został odznaczony aspirant sztabowy Honoriusz Silwanowicz, który pierwszy raz oddał krew ponad 20 lat temu.

Brązową odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” za oddanie co najmniej 5 litrów krwi została odznaczona młodszy aspirant Żaneta Kumoś, która również w roku 2025 obchodziła 15-lecie swojego krwiodawstwa.

Krew to bezcenny dar, którym policjanci z żarskiej komendy dzielą się systematycznie. To bardzo ważne, ponieważ każda kropla tego płynu realnie ratuje ludzkie życie. Policjanci mają tego świadomość, gdyż codziennie spotykają się z sytuacjami zagrożenia życia i zdrowia. W takich chwilach przetoczenie krwi jest często jedyną szansą na przeżycie.

młodszy aspirant Żaneta Kumoś

Komenda Powiatowa Policji w Żarach