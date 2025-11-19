Krew to życie. Policjanci, pracownicy Policji i mieszkańcy podzielili się cząstką siebie Data publikacji 19.11.2025 Powrót Drukuj Nowosolscy policjanci oddawali krew podczas zorganizowanej zbiórki, w którą również włączyli się mieszkańcy. Wśród mundurowych wielu jest takich, którzy regularnie oddają krew, aby pomóc potrzebującym. Dzięki nim bank krwi wzbogacił się o kolejne litry tego życiodajnego płynu. Pamiętajmy, że krew jest bezcennym darem ratującym życie i zdrowie ludzkie.

W środę (19 listopada) dzięki zaangażowaniu Policyjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli, przed nowosolską jednostką Policji stanął mobilny punkt poboru krwi. Każda osoba, która chciała oddać krew, musiała wypełnić specjalny formularz, oddać odrobinę krwi do analizy, a następnie przejść badanie lekarskie. Po uzyskaniu akceptacji można było już oddać najcenniejszy dar dla potrzebujących. Warto dodać, że kilkanaście lat temu, kiedy po raz pierwszy przed Komendą Powiatową Policji w Nowej Soli stanął autobus przeznaczony do poboru krwi pojawił się pomysł, aby utworzyć Honorowy Klub Dawców Krwi, zrzeszający policjantów i innych mundurowych. Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi obecnie liczy już kilkudziesięciu członków. Liczba policjantów deklarująca chęć niesienia pomocy stale rośnie.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna i cenna jest krew w ratowaniu ludzkiego życia. Pamiętajmy, że bieżące stany magazynowe krwi i jej składników maleją. Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi. Można w ten sposób uratować komuś życie. To nic nie kosztuje. Aby zostać krwiodawcą wystarczy mieć od 18 do 65 lat, ważyć powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku.

Wszystkim dawcom gorąco dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych zbiórkach!

aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli