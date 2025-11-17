Pożegnaliśmy Naszą Koleżankę. Cześć Jej Pamięci! Data publikacji 17.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci pożegnali aspirant Monikę Brojecką. W ostatniej drodze towarzyszyli jej pogrążeni w smutku bliscy oraz funkcjonariusze. Moniko, opuściłaś nas zbyt szybko. Będziemy o Tobie pamiętać.

W poniedziałek (17 listopada) w smutku i żalu pożegnaliśmy policjantkę I Komisariatu Policji, aspirant Monikę Brojecką. W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział wiele osób, które w ten sposób chciały oddać jej hołd. Wśród uczestników były oficjalne delegacje Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Miejskiej Policji. Na miejscu było wielu funkcjonariuszy – przełożonych, kolegów i koleżanek z pracy.

Monika była pełna pasji i serca dla osób potrzebujących pomocy. Sama mocno angażowała się w inicjatywy charytatywne. Dzięki temu pomoc trafiała do chorych dzieci. Przed sobą miała jeszcze dużo pomysłów do zrealizowania. Niestety, los postawił przed nią ogromne wyzwanie. Choć rywal był trudny, Monika nie chciała poddać się chorobie. Walczyła z całych sił. W tej rywalizacji wspierało ją wiele osób. Wszyscy wierzyli w jej powrót do zdrowia. Informacja o śmierci była dla nas ogromnym ciosem.

Funkcjonariusze i bliscy oddali Monice hołd oraz towarzyszyli jej w ostatniej drodze. Dziękujemy za wszystkie wspólne chwile – za pracę, rozmowy i dobre słowo. Cześć Twojej Pamięci!

nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

foto:

młodszy aspirant Oskar Stroński

Zespół Prasowy

Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim