Rezerwujesz wyjazd na święta czy sylwestra? Uważaj na oszustów Data publikacji 14.11.2025 Powrót Drukuj 19-latka skorzystała z umieszczonej na portalu oferty wynajmu domku w Zakopanem. Wpłaciła 3000 zł tytułem rezerwacji pobytu, a po tym kontakt z wynajmującym się urwał. Planując pobyt świąteczny czy też sylwestrowo – noworoczny szukamy najkorzystniejszych ofert, które przykują naszą uwagę. Szukając idealnej okazji, możemy natknąć się na oszustów, którzy przygotują tak atrakcyjną ofertę, by wzbudziła nasze zainteresowanie. Przypominamy, na co zwrócić uwagę rezerwując wypoczynek, by uniknąć rozczarowania i utraty pieniędzy.

Wybierając się na wieczorne spacery, czy też na zakupy do miejscowych galerii możemy zaobserwować już wystawy sklepowe zapełnione świątecznymi dekoracjami. To wszystko wprawia nas w świąteczny nastrój i powoli zaczynamy rozmyślać o planach na okres świąteczno- noworoczny. Wielu z nas decyduje się na spędzenie świąt lub sylwestra poza domem. I wtedy pełni euforii zaczynamy przeglądać strony z ogłoszeniami, by odnaleźć najbardziej atrakcyjną ofertę. Okres przedświąteczny jest niestety również czasem żniw dla cyberprzestępców, którzy wykorzystują pośpiech, emocje i brak czujności internautów. Policjanci ostrzegają przed kolejnym ostatnio popularnym oszustwem „na kwaterę” , polegającym na umieszczaniu w Internecie fałszywych ogłoszeń o miejscach noclegowych w atrakcyjnych cenach. Korzystając z tego typu ogłoszeń postępujmy bez pospiechu, sprawdzajmy wiarygodność autora ogłoszenia i starajmy się ustalić, czy obiekt rzeczywiście istnieje. Nie działajmy pod presją czasu, gdyż pośpiech nie sprzyja zachowaniu ostrożności.

Jak bardzo trzeba uważać podczas korzystania z sieci przekonała się 19-letnia mieszkanka Nowej Soli. Kobieta chciała zarezerwować domek w Zakopanem na imprezę sylwestrową. Ogłoszenie z ofertą rezerwacji domku znalazła na jednej ze stron ogłoszeniowych. Telefonicznie skontaktowała się z osobą, która miała się tym zajmować. Oszust domagał się wpłaty 3000 złotych dla potwierdzenia rezerwacji – co też poszkodowana uczyniła. Wysłała przelewem natychmiastowym całą kwotę i od wysłania pieniędzy kontakt z ogłoszeniodawcą się urwał. Okazało się, że ogłoszenie dotyczące wynajmu domku jest fałszywe.

Na co zatem zwrócić uwagę, by uniknąć rozczarowania? Przypominamy, jak nie dać się oszukać "na kwaterę":

Starajmy się korzystać z oficjalnych stron hoteli, pensjonatów itp. lub portali skupiających zweryfikowanych ogłoszeniodawców. Decydując się na konkretną lokalizację, sprawdźmy, czy domek, pensjonat, kwatera faktycznie istnieje. Postarajmy się zebrać na temat tego obiektu jak najwięcej informacji np. w centralnym wykazie obiektów hotelarskich lub urzędzie gminy. Nie sugerujmy się opiniami zadowolonych klientów dostępnymi na stronie internetowej obiektu – w przypadku oszustwa są one spreparowane – zasięgnijmy opinii z innych miejsc. Porównajmy cenę wynajmu z tymi w podobnym standardzie i lokalizacji, tzw. super okazje powinny zawsze wzbudzać nasze podejrzenia. Zachowujmy całą dokumentację związaną z transakcją, przelewy, e-maile, zarówno te, które wysyłaliśmy, jak i te, które otrzymaliśmy. Nie działajmy pod presją czasu – pośpiech nie sprzyja zachowaniu ostrożności.

Pamiętajmy więc o tych prostych zasadach i bądźmy bezpieczni w cyfrowej rzeczywistości! Pamiętajmy, że bezpieczne wyjazdy zależą przede wszystkim od nas samych! Życzymy samych udanych i bezpiecznych wyjazdów!

aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli