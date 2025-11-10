Niebezpieczne potrącenie nastolatka na hulajnodze - sprawa trafi do sądu Data publikacji 10.11.2025 Powrót Drukuj W miniony czwartek (6 listopada), na skrzyżowaniu ulic Zjednoczenia i Energetyków w Zielonej Górze doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Kierujący toyotą, skręcając warunkowo w prawo (na zielonej strzałce), potrącił 14-latka poruszającego się na hulajnodze. Na szczęście nastolatek nie odniósł poważnych obrażeń. 31-letniemu kierującemu samochodem osobowym policjanci zatrzymali prawo jazdy. Sprawa finał będzie miała w sądzie.

Jak wynika z ustaleń policjantów, mężczyzna kierujący toyotą podczas skrętu w prawo na tak zwanej zielonej strzałce warunkowej nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa 14-latkowi przejeżdżającemu na zielonym świetle przez przejście dla pieszych na hulajnodze. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Zjednoczenia z ulicą Energetyków, miejscu o dużym natężeniu ruchu, zwłaszcza w godzinach popołudniowych.

Po potrąceniu kierujący natychmiast zatrzymał pojazd i wysiadł, by sprawdzić, co się stało. Na pomoc ruszyli również inni kierowcy, którzy byli świadkami tego zdarzenia. Na miejsce wezwano policję i zespół ratownictwa medycznego. Nastolatek został przewieziony do szpitala, na szczęście jego obrażenia nie okazały się poważne.

Kierujący toyotą 31-latek był trzeźwy. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja, odpowiedzialny za nią kierowca osobówki musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie, w związku z tym o wymiarze kary zdecyduje już sąd.

To zdarzenie powinno być przestrogą i przypomnieniem o tym, jak ważna jest ostrożność przy skręcaniu na zielonej strzałce warunkowej. Kierowcy czasem traktują ją jak zielone światło zapominając, że mają obowiązek zatrzymać się i ustąpić pierwszeństwa pieszym oraz znajdującym się na przejeździe innym uczestnikom ruchu drogowego.

młodszy aspirant Anna Baran

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze