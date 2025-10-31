To dla nich wyjątkowy moment „...ŚLUBUJĘ...”. 28 policjantów zasiliło szeregi lubuskiej Policji - Aktualności - Policja Lubuska

To dla nich wyjątkowy moment „...ŚLUBUJĘ...”. 28 policjantów zasiliło szeregi lubuskiej Policji

Data publikacji 31.10.2025
Szeregi lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. W piątek (31 października) 28 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzisiejszy dzień był dla nich początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Po zakończeniu szkolenia podstawowego będą dumnie służyć i zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom województwa lubuskiego.

W piątek (31 października) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się wyjątkowa uroczystość. To szczególny dzień dla 28 osób – 14 kobiet i 14 mężczyzn, którzy od dzisiaj będą pełnić służbę w lubuskiej Policji. Młodzi funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Słowa roty przysięgi wypowiadali z dumą i wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi.

Słowa powitania do nowo przyjętych funkcjonariuszy skierował Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk: „Rozpoczynacie drogę zawodową, która będzie wymagała od Was nie tylko siły i dyscypliny, ale też empatii, rozsądku i uważności. Dzisiejszy świat stawia przed Policją nowe wyzwania – dynamiczne zmiany społeczne, rozwój technologii, zagrożenia w przestrzeni cybernetycznej, rosnące oczekiwania obywateli wobec służb publicznych. Ale w centrum tej służby zawsze pozostaje człowiek. Bo Policja, mimo że nowoczesna i profesjonalna, zawsze jest – i musi być – ludzka.”. Uroczystość ślubowania zgromadziła kadrę kierowniczą lubuskiej Policji. Wziął w niej udział również Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Radosław Wróblewski, który pogratulował nowo przyjętym policjantom, życząc im  satysfakcji, sukcesów i profesjonalizmu podczas wykonywania zadań służbowych.

Nowo przyjęci policjanci niedługo rozpoczną sześciomiesięczne szkolenie podstawowe w jednej ze szkół Policji, które przygotuje ich do pełnienia policyjnej służby. Po powrocie ze szkolenia będą pełnić służbę w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Międzyrzeczu, Słubicach, Sulęcinie. Strzelcach Krajeńskich i Żarach. Naszym nowym koleżankom i kolegom życzymy wytrwałości w przyswajaniu wiedzy oraz poznawaniu policyjnego rzemiosła potrzebnego do wykonywania tego wyjątkowego zawodu. Liczymy, że wszyscy nowo przyjęci policjanci wrócą do swoich jednostek zmotywowani i gotowi do pełnienia służby na rzecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego.

 

nadkomisarz Maciej Kimet

foto: aspirant Mateusz Sławek

video: młodszy aspirant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

