Bezpieczeństwo to zawsze praca zespołowa. Międzynarodowa konferencja kierownictwa polsko – niemieckich organów bezpieczeństwa Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Prezydium Policji Landu Brandenburgia w Poczdamie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowało międzynarodową konferencję graniczną. Coroczne spotkanie polskich i niemieckich policjantów było okazją do podsumowania wspólnych inicjatyw i partnerstwa w zapewnianiu bezpieczeństwa po obu stronach granicy. To także okazja, nie tylko do wyciągania wniosków, ale przede wszystkim do planowania na najbliższy czas działań, korzystnie wpływających na bezpieczeństwo mieszkańców Polski i Niemiec.

Współpraca, przekładająca się na codzienne stosunki robocze między policjantami z Polski i Niemiec, jest konsekwentnie pogłębiana i rozbudowywana na wielu poziomach. Polscy i niemieccy stróże prawa od wielu już lat wspólnie pracują dla jeszcze większego bezpieczeństwa regionalnego po obu stronach Odry. Ważnym ogniwem łączącym działania służb odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa jest Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, które umożliwia sprawną wymianę informacji pomiędzy polską, a niemiecką policją. To właśnie z tego miejsca w sytuacjach nadzwyczajnych koordynowane są wspólne działania, których dynamika przekłada się na ich efektywność. Skutkuje to szybkimi zatrzymaniami osób łamiących prawo czy dotarciem do osób, których zdrowie i życie jest zagrożone.

Kolejnym przykładem wzorowej współpracy była coroczna, zorganizowana w Mierzęcinie przez Prezydium Policji Landu Brandenburgia wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim „Konferencja kierownictwa polsko-niemieckich organów bezpieczeństwa”. Od 28 do 30 października w międzynarodowym spotkaniu brali udział przedstawiciele polskiej i niemieckiej Policji, Straży Granicznej oraz innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Polsce i Niemczech. Konferencja to przede wszystkim wymiana doświadczeń podczas wykładów i paneli eksperckich. Omówienie problemów i znalezienie sposobów ich rozwiązywania przyczynia się z kolei do dalszej, jeszcze lepszej wymiany informacji między regionalnymi przedstawicielstwami i organami państwowymi. A to sprawia, że mieszkańcy po obu stronach Odry, mogą czuć się coraz bezpieczniej. Jej celem jest także wyznaczenie kierunków polsko - niemieckiej współpracy policyjnej na terenie przygranicznym, wymiana doświadczeń, budowanie relacji zawodowych oraz wypracowanie wspólnych perspektyw na przyszłość. Uczestników konferencji przywitali Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim - inspektor Jerzy Czebreszuk oraz Prezydent Policji kraju związkowego Brandenburgia - Oliver Stepien. Podczas wystąpień polskich i niemieckich funkcjonariuszy oraz zaproszonych gości poruszono kwestie między innymi zwalczania przestępczości transgranicznej, przestępczości samochodowej, wspólnych działań w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych czy oszustw „na wnuczka”. Dla jeszcze sprawniejszej współpracy policyjnej poruszono prawne i praktyczne aspekty pościgów transgranicznych. Nie bez znaczenia było również omówienie kwestii nowego, Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy w Słubicach, które zostanie otwarte w 2026 roku. Ważnym, a zarazem symbolicznym punktem międzynarodowego spotkania było podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Wspólnego polsko-niemieckiego Zespołu Policyjnego Frankfurt nad Odrą – Słubice przez szefów lubuskiej i brandenburskiej Policji.

Konferencja była doskonałą okazją na jeszcze mocniejsze zacieśnienie współpracy w budowaniu relacji zawodowych oraz wymiany doświadczeń w obszarze działania polskiej i niemieckiej Policji. Wszystko po to, aby obywatele Polski i Niemiec, mieszkańcy województwa lubuskiego i Brandenburgii czuli się bezpiecznie.

nadkomsiarz Maciej Kimet

foto / video: młodszy aspirant Oskar Stroński

