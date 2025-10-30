Niebezpieczny incydent pod dworcem – taksówka sama ruszyła na ruchliwą ulicę Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Pod dworcem PKP w Zielonej Górze doszło do nietypowej, choć potencjalnie bardzo niebezpiecznej sytuacji. Kierująca samochodem marki Toyota, świadcząca usługi przewozowe, wysadziła pasażera i na chwilę opuściła pojazd. Taksówka samoczynnie ruszyła i wjechała na ruchliwą drogę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć niewiele brakowało.

W miniony piątek (24 października), kierująca taksówką wysadziła swojego pasażera pod dworcem PKP. Kiedy na chwilę opuściła pojazd, auto niespodziewanie ruszyło do tyłu. Wjechało na ulicę Dworcową, przejechało przez wysepkę rozdzielającą pasy ruchu, a następnie wjechało na pas zieleni i zatrzymało się na skarpie. W tym czasie, ulicą którą przecięło auto, w obu kierunkach poruszały się pojazdy. Kierująca próbowała odzyskać kontrolę nad pojazdem, jednak w trakcie swojej interwencji, zamiast zatrzymać pojazd, przez pomyłkę wcisnęła pedał gazu. Samochód gwałtownie przyspieszył i zatrzymał się dopiero na poboczu. Dodatkowo, podczas jazdy, na skutek uderzenia w latarnię, zostały wyrwane drzwi od strony kierowcy, a próbująca opanować pojazd kobieta wypadła na zewnątrz. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, choć sytuacja mogła zakończyć się znacznie poważniej. Po całym zdarzeniu kobieta popełniła poważne wykroczenie. Pojechała ulicą Dworcową pod prąd, a następnie żeby z niej zjechać, przejechała wzdłuż po przejściu dla pieszych. W ustaleniu okoliczności i przebiegu zdarzenia, a także określeniu jak do niego doszło pomógł monitoring miejski.

Policjanci po analizie nagrania ukarali kierującą za nieopanowanie pojazdu oraz jazdę wzdłuż po przejściu dla pieszych. Łączna wysokość mandatu to 4500 złotych. Choć zdarzenie nie spowodowało u nikogo obrażeń, mogło mieć znacznie poważniejsze konsekwencje. Przypominamy, aby zawsze upewnić się, że pojazd jest prawidłowo zabezpieczony przed samoczynnym ruszeniem. Nawet jeśli kierowca opuszcza go tylko na chwilę. Tym razem obyło się bez tragedii, ale nie zawsze można mieć tyle „szczęścia”.

młodszy aspirant Anna Baran

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze