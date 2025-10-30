Bezpieczna podróż z lubuską Policją – jak zachować się gdy funkcjonariusz kieruje ruchem? Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Już od kilku dni zaobserwować możemy zwiększony ruch kołowy i pieszy w okolicach cmentarzy. Jest to związane ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych. W dniach 1 i 2 listopada będzie on szczególnie intensywny. Nad bezpieczeństwem wszystkich podróżujących czuwać będzie lubuska Policja. W jaki sposób? Działając prewencyjnie, kontrolując przestrzeganie przepisów, sprawdzając stan trzeźwości, a przede wszystkim usprawniając ruch w miejscach newralgicznych. Aby ułatwić Państwu dojazd do nekropolii, przygotowaliśmy specjalny film, w którym omawiamy hierarchię znaków drogowych oraz znaczenie gestów policjanta kierującego ruchem.

Wzmożony ruch kołowy i pieszy, poprzedzający uroczystość Wszystkich Świętych, ale i docelowa data czyli 1 – 2 listopada, oznacza czas wzmożonej pracy dla lubuskich policjantów, w tym przede wszystkim mundurowych w biały czapkach. Głównym celem naszych działań będzie pomoc w bezpiecznym dotarciu na groby bliskich. Aby podróż odbywała się sprawnie, prócz zaangażowania funkcjonariuszy, niezbędna jest również świadomość i ostrożność ze strony wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kierowcy i osoby piesze powinni znać hierarchię znaków drogowych, jak również wiedzieć co oznaczają gesty policjanta kierującego ruchem. Aby ułatwić Państwu sprawę, przygotowaliśmy swoiste vademecum na ten temat – obejrzyj, zapamiętaj i stosuj w praktyce, to najlepszy przepis na bezpieczeństwo.

W ruchu drogowym obowiązuje hierarchia znaków. Pierwszeństwo mają polecenia osoby kierującej ruchem, następnie sygnalizacja świetlna, kolejno znaki drogowe (pionowe i poziome), na końcu ogólne zasady ruchu drogowego, takie jak na przykład zasada prawej ręki.

Kierowanie przez policjanta ruchem kołowym i pieszym ma jeden konkretny cel –usprawnienie podróży i jak najszybsze rozładowanie zatoru. Dlatego tak ważnym jest aby bez zbędnej dyskusji stosować się do wydawanych przez funkcjonariuszy poleceń. Pamiętajmy również, aby w rejonie cmentarzy nie jeździć „na pamięć”. W wielu miejscach nastąpi inna niż zwykle organizacja ruchu, w tym wyłączenie sygnalizacji świetlnej czy też zmiana w oznakowaniu pionowym.

podkomisarz Klaudia Biernacka

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim