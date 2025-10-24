Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o kradzież pieniędzy. Wszyscy trafili do aresztu Data publikacji 24.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Żar zatrzymali cztery osoby mające związek z kradzieżą kilkudziesięciu tysięcy złotych, do której doszło w piątek (10 października) na terenie Łęknicy. Mężczyźni usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani przez sąd.

W piątek (10 października) żarscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące napadu rabunkowego na listonosza w miejscowości Łęknica. Tuż po zdarzeniu, podejrzani mieli podpalić swój samochód, a następnie uciec innym pojazdem. Gdy auto dogaszali strażacy, w żarskiej komendzie ogłoszono alarm dla całej jednostki. Kilkudziesięciu policjantów włączyło się w intensywne działania, prowadzone na wielu płaszczyznach. W akcji wykorzystano psa tropiącego, a policjanci przeczesywali tereny okolicznych miejscowości za domniemanymi napastnikami. W tym samym czasie oględziny na miejscu podpalenia prowadzili technicy kryminalistyki, którzy zabezpieczali ślady, by jak najszybciej ustalić tożsamość podejrzanych. Kluczowe były pierwsze ustalenia – funkcjonariusze już po czterech godzinach od zgłoszenia zatrzymali pierwszą osobę mającą związek ze sprawą, a także odzyskali sporą część skradzionej gotówki. Pieniądze były szczelnie zapakowane i ukryte w lesie.

Przeprowadzone oględziny pojazdów pozwoliły na ustalenie szczegółowego przebiegu zdarzeń, co znacznie przyśpieszyło kolejne zatrzymania. To właśnie w trakcie tych czynności policjanci zauważyli rozbieżność pomiędzy opisem zdarzenia, a śladami które pozostawili podejrzani. W działania włączyli się również policjanci z innych jednostek. Dzięki intensywnym czynnościom procesowym w niespełna 24 godziny policjanci zatrzymali trzy osoby w wieku 29, 30 i 31-lat. Wobec ustaleń, iż w zdarzeniu będącym przedmiotem postępowania brały udział cztery osoby, nadal prowadzone były intensywne działania zmierzające do zatrzymania czwartego współsprawcy. Ukrywający się 37-letni mężczyzna został zatrzymany w środę (22 października).

Wszyscy usłyszeli już zarzuty kradzieży. Dwóch z nich odpowie także za posiadanie środków odurzających, zaś jeden z podejrzanych usłyszał nadto zarzut nie zastosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu. Decyzją sądu wobec podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zatrzymanym mężczyznom grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

młodszy aspirant Żaneta Kumoś

Komenda Powiatowa Policji w Żarach