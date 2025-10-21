Areszt za czynną napaść na policjantów – podejrzani posiadali broń i narkotyki Data publikacji 21.10.2025 Powrót Drukuj Dziewięć zarzutów usłyszało dwóch mężczyzn, w których mieszkaniu interweniowali policjanci z komisariatu w Drezdenku. 53 i 36-latek zostali zatrzymani między innymi za czynną napaść na funkcjonariuszy oraz posiadanie narkotyków, broni pneumatycznej oraz czarnoprochowej. Młodszy z mężczyzn został aresztowany na dwa miesiące.

We worek (14 października) funkcjonariusze z Drezdenka zostali skierowani na interwencję dotyczącą mężczyzn, którzy mieli grozić jednemu z mieszkańców i uszkodzić jego samochód. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce mężczyźni byli agresywni. 36-latek ruszył na mundurowych, dopuszczając się czynnej napaści. Używając noża, zmuszał funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności służbowych oraz naruszył ich nietykalność cielesną. Jak się okazało chwilę wcześniej, 36-latek miał uszkodzić jednemu z mieszkańców samochód oraz strzelać w jego kierunku z broni, która przypominała broń palną. Ostatecznie obaj mężczyźni 36 i 53-latek zostali zatrzymani i przewiezieni do strzeleckiej komendy, gdzie trafili do policyjnego aresztu.

Jak się okazało, to nie koniec przewinień, jakie mieli na koncie. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli narkotyki i prawdziwy arsenał. Mowa o kilku jednostkach broni pneumatycznej i czarnoprochowej oraz amunicji, a także łuku bloczkowego i strzałach. Po wykonanych czynnościach procesowych oboje zatrzymani usłyszeli zarzuty. 36-latek odpowie za czynną napaść na policjantów, posiadanie narkotyków, groźby karalne, uszkodzenie samochodu, oraz narażenie jednego z mieszkańców na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia poprzez oddanie strzałów z niezidentyfikowanej broni. Mężczyzna został aresztowany na dwa miesiące. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast 53-latek odpowie za wywieranie wpływu na interweniujących policjantów, uprawę narkotyków, groźby karalne, posiadanie amunicji i łuku bloczkowego. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Broń, którą funkcjonariusze zabezpieczyli w mieszkaniu zatrzymanych, będzie poddana analizie przez biegłego. W zależności, od jego oceny, odpowiedzialność dla mężczyzn może zostać poszerzona.





starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich