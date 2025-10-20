Bądź widoczny – noś odblaski. Jesień to czas, gdy pieszy musi świecić przykładem Data publikacji 20.10.2025 Powrót Drukuj Jesień to czas, kiedy dzień staje się coraz krótszy, zmierzch zapada szybciej, a na drogach częściej pojawia się deszcz, mgła i zaparowane szyby samochodów. Wszystko to sprawia, że widoczność znacząco się pogarsza, a kierowcy mają utrudnione warunki do dostrzeżenia pieszego. W takich okolicznościach odblask staje się nie tylko zaleceniem, ale wręcz koniecznością. To prosty i skuteczny sposób, by być widocznym i bezpiecznym – niezależnie od tego, czy idziemy poboczem w małej miejscowości, czy przechodzimy przez przejście w centrum miasta.

Wielu z nas wciąż błędnie zakłada, że odblaski to coś, co dotyczy głównie dzieci. Nic bardziej mylnego. Dorośli piesi – zwłaszcza ci, którzy poruszają się po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności – powinni również korzystać z elementów odblaskowych. Kamizelka, opaska, zawieszka na torebce czy brelok przy kluczach – każdy z tych drobnych przedmiotów może uratować życie. Kierowca zauważy osobę z odblaskiem nawet z odległości 100 – 150 metrów, podczas gdy pieszego bez odblasku dostrzega dopiero z kilkunastu. Różnica jest ogromna i daje czas na właściwą reakcję za kierownicą. Nie czekaj, aż zapadnie zmrok. Noś odblaski również w dzień – szczególnie w pochmurne, jesienne poranki i popołudnia. Ciemna odzież sprawia, że pieszy zlewa się z tłem drogi, przez co kierowca może go zauważyć zbyt późno. Odblask działa niezależnie od miejsca i pory – odbija światła reflektorów, dzięki czemu jesteś widoczny z daleka. Nie kosztuje wiele, nie wymaga wysiłku, a może ochronić przed tragedią.

Od początku roku w województwie lubuskim doszło do 55 wypadków drogowych z udziałem osób pieszych. W ich wyniku zginęło 11 pieszych, a 43 osoby odniosło obrażenia. Policjanci drogówki każdego dnia podejmują działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobom pieszym. Bezpieczeństwo na drodze to odpowiedzialność wspólna – zarówno kierowców, jak i pieszych. Kierowcy powinni zachowywać szczególną ostrożność w rejonach przejść dla pieszych, ograniczać prędkość i przewidywać zachowania innych uczestników ruchu. Z kolei piesi – oprócz przestrzegania przepisów – powinni zadbać o własną widoczność. Odblask to nie wstyd, to rozsądek. To symbol odpowiedzialności, troski o siebie i innych. Wystarczy niewielki gest – opaska na ręce, odblaskowa zawieszka na torebce, element na plecaku – by stać się widocznym i bezpiecznym. Jesień to czas, kiedy szczególnie warto „świecić przykładem” – dosłownie i w przenośni.

Lubuska Policja po raz pierwszy przystąpiła do realizacji konkurs „Odblaskowa szkoła”, który koordynowany jest przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele, rodzice oraz samorząd lokalny. Jaki jest cel? Przede wszystkim zwiększenie aktywności podmiotów pozapolicyjnych w zakresie wyposażania najmłodszych w elementy odblaskowe oraz popularyzacja przepisów i zasad ruchu drogowego. Placówki oświatowe do 16 listopada realizują założenia konkursu, jednym z kryteriów jest na przykład organizacja zajęć dodatkowych związanych ze bezpieczeństwem osób pieszych lub wykonanie gazetki ściennej na temat roli odblasków. Do udziału w przedsięwzięciu zgłosiły się aż 63 szkoły z terenu naszego województwa. W zmaganiach liczy się niekonwencjonalne podejście oraz kreatywność. Ogłoszenie laureata nastąpi w styczniu 2026 roku, a tytuł ten będzie jednoznaczny z kwalifikacją do zmagań na poziomie ogólnopolskim.

Policjanci apelują: nośmy odblaski każdego dnia – w mieście, na wsi, w drodze do pracy czy na spacerze. Widoczny pieszy to bezpieczny pieszy.



nadkomisarz Maciej Kimet

film: aspirant Mateusz Sławek, młodszy aspirant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim