Policjanci rywalizowali w charytatywnym turnieju piłkarskim – zebrana kwota trafi do wdów i sierot po policjantach Data publikacji 20.10.2025 Powrót Drukuj Krośnieńscy policjanci zwyciężyli w IV Turnieju Halowej Piłki Nożnej Jednostek Policji Województwa Lubuskiego! O pierwsze miejsce walczyli z gospodarzami turnieju, policyjną drużyną ze Świebodzina. Zawodnicy wszystkich drużyn na boisku pokazali umiejętności, pasję i zaangażowanie, a wszystko przebiegło w niesamowitej atmosferze w niesamowitej atmosferze. Również cel zawodów był szczytny, gdyż w jego trakcie zbierano środki na potrzeby Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

W piątek (17 października) w hali sportowej w Zbąszynku po raz czwarty odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej Jednostek Policji Województwa Lubuskiego. Wydarzenie objął swoim patronatem Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk. Cele, jakie przyświecały organizacji turnieju to promowanie sportu oraz służby w Policji, ale bardzo ważnym aspektem była zorganizowana zbiórka na szczytny cel. Policjanci, ale również każdy z obecnych na hali, mogli wesprzeć Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Fundacja opiekuje się rodzinami policjantów, którzy do końca wypełnili rotę ślubowania i zginęli na służbie. Podczas turnieju, wszystkim zawodniczkom wręczono statuetki upamiętniające 100 – lecie Kobiet w Policji. Rozgrywki miały również aspekt integracyjny - policjanci z różnych jednostek mogli porozmawiać, poznać się, co w przyszłości ułatwi współpracę i wpłynie na bezpieczeństwo na terenie województwa lubuskiego.

Turniej rozpoczął się o godzinie 10, po czym przystąpiono do gry. W sumie rozegrano 30 spotkań - w ich trakcie można było obejrzeć wysoki poziom halowej piłki nożnej, ponieważ zawodnicy pokazali zaangażowanie i umiejętności. Na boisku była zacięta rywalizacja, ale w wesołej atmosferze. Obecne były drużyny reprezentujące wszystkie jednostki Policji w województwie lubuskim. Gratulacje należą się wszystkim zawodnikom, jednakże każdy turniej musi mieć zwycięzcę. W tym roku ponownie był nim zespół z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, który zajął I miejsce i zdecydowanie wyróżniał się na boisku. O pierwsze miejsce, podczas finału walczył z drużyną z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, którzy zajęli II miejsce. III miejsce wywalczyli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Organizatorzy turnieju dziękują za pomoc w jego przygotowaniu Burmistrzowi Zbąszynka Wiesławowi Czyczerskiemu i Marcinowi Mincie, Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku za udostępnienie Hali, merytoryczną i praktyczną pomoc w przeprowadzeniu turnieju oraz całemu zespołowi sędziów, którzy poprowadzili mecze. Podziękowania należą się również Specjalistycznej Służbie Poszukiwawczo Ratowniczej ze Świebodzina, którzy nie tylko wsparli wydarzenie, ale przez czas jego trwania wraz z policyjnymi ratownikami ze Świebodzina oraz z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji czuwali nad bezpieczeństwem zawodników.

starszy aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie