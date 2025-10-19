Trzeźwy wieczór na lubuskich drogach – policjanci wyeliminowali nieodpowiedzialnych kierowców Data publikacji 19.10.2025 Powrót Drukuj W sobotni wieczór (18 października) oraz w nocy z 18 na 19 października na terenie całego województwa lubuskiego przeprowadzono akcję „Trzeźwy wieczór”. Funkcjonariusze ruchu drogowego skontrolowali tysiące kierowców, wykonując łącznie 5000 badań trzeźwości. W efekcie zatrzymano 9 osób prowadzących w stanie nietrzeźwości, 11 po użyciu alkoholu. To kolejne działania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach i uświadamianie kierowców, że alkohol za kierownicą to prosta droga do tragedii.

Lubuscy policjanci regularnie prowadzą akcje prewencyjno-kontrolne, które mają na celu eliminowanie z ruchu drogowego osób stwarzających największe zagrożenie. Tym razem działania objęły całe województwo i były prowadzone w godzinach wieczornych oraz nocnych, kiedy ryzyko spotkania nietrzeźwego kierowcy jest szczególnie wysokie. Funkcjonariusze ustawiali punkty kontrolne w wielu miejscach, zarówno w miastach, jak i na drogach powiatowych czy trasach wylotowych.

Podczas akcji „Trzeźwy wieczór” policjanci nie ograniczali się jedynie do badania stanu trzeźwości. Sprawdzali również stan techniczny pojazdów, zwracając uwagę na oświetlenie. Dziewięciu kierowców prowadziło w stanie nietrzeźwości, jedenastu zdecydowało się wsiąść za kierownicę po użyciu alkoholu, a dwóch prowadziło samochód po zażyciu środków odurzających. Każdy z tych przypadków to potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu. Policjanci podkreślają, że nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie może znacząco obniżyć zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Alkohol i narkotyki spowalniają czas reakcji, zaburzają ocenę odległości i prędkości, utrudniają koncentrację i koordynację ruchową. Dodatkowo powodują lekkomyślność i fałszywe poczucie pewności siebie, co prowadzi do podejmowania ryzykownych decyzji na drodze. W takich warunkach kierowca staje się realnym zagrożeniem nie tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników ruchu – pasażerów, pieszych czy rowerzystów.

Policjanci apelują o rozsądek i odpowiedzialność. Jeśli masz wątpliwości co do swojego stanu, możesz bezpłatnie i anonimowo sprawdzić trzeźwość w każdej jednostce policji. To szybki i bezpieczny sposób, by upewnić się, że możesz prowadzić. Warto pamiętać, że konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu mogą być dramatyczne – od utraty prawa jazdy i wysokich kar finansowych, po spowodowanie wypadku, w którym ucierpią niewinni ludzie.

Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu czy narkotykach. Jedna decyzja może uratować życie – Twoje i innych uczestników ruchu. Bezpieczeństwo na drogach to wspólna odpowiedzialność, a trzeźwość za kierownicą jest jej fundamentem.

młodszy aspirant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

materiał foto/video:

Oficerowie prasowi lubuskiej Policji