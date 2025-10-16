Lubuscy „łowcy głów” wspólnie z ENFAST namierzyli 35-latka poszukiwanego ENA do sprawy zabójstwa Data publikacji 16.10.2025 Powrót Drukuj Szczegółowa i wnikliwa praca operacyjna lubuskich „poszukiwaczy”, a także dobra współpraca z Prokuraturą Krajową, Komendą Stołeczną Policji oraz policyjną siecią ENFAST doprowadziła do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania obywatela Ukrainy, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania do sprawy zabójstwa, do którego doszło w 2024 roku w Warszawie.

Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim od grudnia ubiegłego roku pracowali na sprawą poszukiwawczą za 35-letnim obywatelem Ukrainy, który ukrywał się przed organami ścigania i prokuraturą. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze śmiercią jednej z czterech osób, które zostały odnalezione w kwietniu 2024 roku w budynku przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Z uwagi na fakt, iż 35-latek miał wcześniej mieszkać na terenie województwa lubuskiego, do poszukiwań przystąpili lubuscy „łowcy głów”. Sprawa miała charakter priorytetowy, dlatego zostali do niej wyznaczeni najbardziej doświadczeni policjanci, którzy intensywnie i skrupulatnie prowadzili czynności poszukiwawcze.

Ich nieustępliwość, determinacja i współpraca z funkcjonariuszami Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji oraz Prokuraturą Krajową już po kilku miesiącach pracy przyniosła pozytywne efekty i doprowadziła do przełomu w sprawie. Lubuscy policjanci ustalili, a następnie potwierdzili miejsce pobytu poszukiwanego 35-latka. Mężczyzna w maju 2025 roku został zlokalizowany w jednym z miast na terenie Bawarii w Niemczech, a później zatrzymany przez niemieckich policjantów. Był totalnie zaskoczony i nie stawiał oporu. Znakomita współpraca międzynarodowa oparta była na sieci ENFAST – europejskiej sieci „poszukiwaczy”, która wykorzystywana jest do najpoważniejszych poszukiwań za osobami ukrywającymi się przez wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania.

Rozpoczęła się procedura ekstradycyjna, po której zakończeniu obywatel Ukrainy został przekazany polskim policjantom. Zatrzymany mężczyzna po przekroczeniu polskiej granicy został przetransportowany funkcjonariuszy dolnośląskiej Policji i osadzony w zakładzie karnym. Tam będzie oczekiwał na dalsze czynności procesowe w prowadzonym przez prokuraturę śledztwie.

nadkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim