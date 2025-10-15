Policjanci zabezpieczyli ponad cztery miliony nielegalnych papierosów Data publikacji 15.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Żarach udaremnili próbę wprowadzenia do obrotu ponad czterech milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Dzięki skutecznej działaniom policjantów zatrzymano czterech mężczyzn. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść blisko 6 milionów złotych.

W sobotę (11 października) policjanci zajmujący się walką z przestępczością gospodarczą przeprowadzili działania na terenie jednej z posesji powiatu żarskiego. W czterech busach ujawniono około dwustu tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Dodatkowo, w miejscu zamieszkania 67-letniego mężczyzny funkcjonariusze znaleźli kolejne 3864 paczki nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Łącznie zabezpieczono ponad cztery miliony sztuk papierosów, których wprowadzenie do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na straty sięgające niemal 6 milionów złotych. W wyniku skutecznej pracy funkcjonariuszy czterech mieszkańców województwa lubuskiego zostało zatrzymanych. Są to mężczyźni w wieku 29, 40, 42 oraz 67-lat. Wszyscy usłyszeli zarzut przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, zatrzymanym osobom grozi wysoka grzywna albo kara pozbawianie wolności. Ostateczną decyzję w ich sprawie podejmie sąd.

młodszy aspirant Żaneta Kumoś

Komenda Powiatowa Policji w Żarach