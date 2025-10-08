Korzyści majątkowe za wydawanie decyzji budowlanych – policjanci przerwali korupcyjny proceder Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem korupcji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali pracownika Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu. Mężczyzna usłyszał zarzuty korupcyjne związane z przyjmowania korzyści majątkowej i trafił do aresztu. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej przez wiele miesięcy pracowali nad skomplikowanym postępowaniem. Sprawa dotyczy nadużyć, do jakich miało dochodzić między innymi przy wydawaniu decyzji budowlanych. Skuteczna praca operacyjna policjantów oraz prowadzone śledztwo pozwoliły przerwać przestępczy proceder, jakiego miał się dopuszczać urzędnik z Międzyrzecza. Funkcjonariusze, pracując nad sprawą, wykonali wiele czynności procesowych. Przesłuchali szereg świadków, zabezpieczyli oraz przeanalizowali dziesiątki różnego rodzaju dokumentacji. Ponadto przeprowadzili przeszukania i oględziny rzeczy. Dzięki żmudnej i czasochłonnej pracy policjantów zgromadzono obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie podejrzanemu 47-latkowi zarzutów przyjmowania korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Grozi za do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu, który na początku października został przedłużony na okres dalszych trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy. Nadzór nad śledztwem sprawuje Prokuratora Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim.

młodszy aspirant Bartosz Kulej

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim