Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego mężczyzny. 84-latek odnaleziony przez policjantów Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj O dużym szczęściu może mówić 84-latek, który noc z wtorku na środę spędził w lesie. Mężczyzna zgubił się podczas grzybobrania – gdy nie wrócił do domu rodzina poinformowała policjantów z Międzyrzecza o całej sytuacji. Mundurowi w trybie alarmowym zgłosili się do jednostki i rozpoczęli intensywne działania poszukiwawcze, w których wspierali ich strażacy oraz ratownicy Specjalistycznej Służby Poszukiwawczo – Ratunkowej ze Świebodzina. Duże zaangażowanie służb doprowadziło do szczęśliwego finału – zaginiony 84-latek – cały i zdrowy – został odnaleziony przez policjantów.

We wtorkowy wieczór (30 września) do Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu zgłosiła się rodzina 84-letniego mężczyzny, który kilka godzin wcześniej wybrał się do lasu na grzyby i do tej pory nie wrócił do domu. Według zgłoszenia mógł skierować się w stronę miejscowości Bobowicko, Żółwin, Karolewo lub Kalsko - obszar poszukiwań był rozległy, a mężczyzna nie zabrał ze sobą telefonu komórkowego. Po otrzymaniu zgłoszenia szef międzyrzeckich policjantów, inspektor Marek Kozanecki ogłosił alarm dla całej jednostki. Policjanci nie tracąc ani chwili rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Działania mundurowych wspomagali także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z Międzyrzecza oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Wyszanowa, Kęszycy Leśnej, Bukowca i Obrzyc. Do poszukiwań włączyła się Specjalistyczna Służba Poszukiwawczo – Ratownicza ze Świebodzina. Po wielu intensywnych godzinach poszukiwań w środę rano (1 października) mężczyzna został odnaleziony w lesie przez patrol policji. Na miejsce przybyli ratownicy medyczni, którzy sprawdzili stan zdrowia 84-latka. Po stwierdzeniu, że mężczyźnie nic nie dolega został on przekazany rodzinie.

Tym razem historia zakończyła się szczęśliwie. To właśnie takie momenty pokazują, jak ważna i potrzebna jest służba policjantów, strażaków czy ratowników, którzy w tego rodzaju zdarzenia robią wszystko, aby odnaleźć zaginioną osobę i przywrócić spokój jej rodzinie. W takich sytuacjach wiemy, że nasza służba ma głęboki sens. Dziękujemy wszystkim służbą i instytucjom za ogromne zaangażowanie w poszukiwania.

Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, przypominamy o kilku zasadach bezpieczeństwa w czasie grzybobrania:

Starajmy nie wybierać się do lasu w pojedynkę. Jeśli jednak zdarzy się, że idziemy sami na grzybobranie, nasi bliscy powinni wiedzieć, gdzie się znajdujemy. Podajmy im też przybliżony czas powrotu;

Jeśli wybieramy się do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od tych osób. Pozostańmy z nimi w kontakcie wzrokowym;

Kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia, elementy charakterystyczne w danym terenie, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy;

Zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się bardzo pomocne. Telefon możemy wykorzystać do wezwania pomocy. Pomoże również odczytać naszą lokalizację oraz możemy skorzystać z aplikacji telefonu, która wskazuje naszą lokalizację rodzinie, jak również wzywanym służbom ratunkowym;

Pamiętajmy, że elementy odblaskowe czy jasny strój mogą okazać się bardzo pomocne w razie akcji poszukiwawczej;

Jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy się zbyt daleko od swoich pojazdów, stacji czy przystanków kolejowych;

Wybierajmy wczesną porę dnia na wędrówkę po lesie, nie po zmierzchu.

Warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów nieodzowna będzie kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie;

Gdy wybieramy się na dłużej do lasu, zabierzmy ze sobą wodę oraz coś do jedzenia;

Stosujmy się do oznakowań i regulaminów, które można znaleźć przy wejściach do lasu;

Gdy znajdziemy niewybuch, niewypał z czasów wojny bądź inne przedmioty, nigdy ich nie dotykajmy, tylko niezwłocznie powiadommy Policję;

Jeśli podejrzewamy, że ktoś z naszych bliskich zgubił się w lesie, natychmiast zaalarmujmy policjantów;

Jeśli zabłądzimy w lesie nie zwlekając zaalarmujmy Policję, starajmy się też dojść do najbliższej drogi, wtedy jest większa szansa na odnalezienie;

Kiedy odnajdziemy drogę do domu niezwłocznie powiadommy Policję, że już nie potrzebujemy pomocy. Oszczędzi to czasu i zaangażowania wszystkich osób, które biorą udział w poszukiwaniach.

młodsza aspirant Urszula Zawadzka

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu