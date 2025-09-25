Stawiamy na bezpieczeństwo – od dziś Posterunek Policji w Słońsku służy mieszkańcom Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Za nami uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Słońsku, który będzie służył mieszkańcom dwóch gmin Słońsk oraz Krzeszyce. Inwestycja wraz z wyposażeniem o łącznej wartości ponad czterech milionów złotych, sfinansowana została z środków budżetowych w ramach programu modernizacji Policji, a realizowana była przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Nowy posterunek to odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności i wyraz dbałości o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

W czwartek (25 września) rozpoczął się nowy rozdział pod egidą bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy Słońsk oraz Krzeszyce. Od tego dnia Posterunek Policji w Słońsku oficjalnie rozpoczął swoją działalność. Biorąc pod uwagę analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz społeczne oczekiwania wynikające z konsultacji, za istotną uznano potrzebę utworzenia posterunku Policji. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ze strony Komendanta Głównego Policji rozpoczęto inwestycję. Bardzo dobra współpraca z samorządem lokalnym, z Wójtem Gminy Słońsk Panem Januszem Krzyśków na czele, pozwoliła na pozyskanie gruntu pod budynek. Inwestycja wraz z wyposażeniem o wartości ponad czterech milionów złotych sfinansowana została z środków budżetowych w ramach programu modernizacji Policji, a realizowana była przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Posterunek Policji w Słońsku to nowoczesny budynek, przeznaczony do kompleksowej obsługi tej komórki organizacyjnej w całym zakresie jej działania. W związku z tym, w jego skład wchodzą różnorodne funkcjonalne pomieszczenia i urządzenia niezbędne do przeprowadzania działań policyjnych, a także utrzymywania kontaktu ze społecznością lokalną. Na ponad 200 metrach kwadratowych powierzchni użytkowej znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, techniczne i pomocnicze, jak również garaż i magazyn podręczny. Budynek dostosowany jest do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne, w tym starsze i poruszające się na wózkach. Przed posterunkiem znajdują się miejsca parkingowe na interesantów, w tym dla osób z niepełnosprawnością. W Posterunku Policji w Słońsku służbę pełnić będzie ośmiu policjantów.

Podczas czwartkowej uroczystości z okazji otwarcia Posterunku Policji w Słońsku, swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znamienitych gości. W wydarzeniu udział wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Rafał Banach, Starosta Powiatu Sulęcińskiego Tomasz Prozorowicz, przedstawiciele samorządu lokalnego na czele z Wójtem Gminy Słońsk Januszem Krzyśków, osoby reprezentujące służby oraz instytucje z terenu gminy Słońsk i Krzeszyce, a także policjanci Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie i nowo otwartego Posterunku Policji w Słońsku. Głównym punktem było przekazanie symbolicznego klucza, którego Kierownik Posterunku Policji w Słońsku aspirant Karol Pulkowski odebrał z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wójta Gminy Słońsk. Uczestnicy uroczystości zgodnie podkreślali, iż posterunek to coś znacznie więcej niż tylko mury i wyposażenie, to przede wszystkim znak, że Policja jest blisko ludzi i działa tam, gdzie jest naprawdę potrzebna. Ostatnim punktem wydarzenia było zwiedzanie nowo otwartej siedziby przez zgromadzonych. Wrażenia wszystkich były bardzo podobne – właśnie takiej Policji potrzebujemy, nowoczesnej, sprawnej i bliżej mieszkańców.

podkomisarz Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie